Muzeul Luvru va majora cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei

Muzeul Luvru din Paris a decis joi să majoreze cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei începând cu 2026, o măsură promovată de guvern şi denunţată de sindicate, relatează presa franceză, preluată de News.ro.

Începând cu 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra în cel mai vizitat muzeu din lume, ceea ce înseamnă cu 10 euro mai mult decât preţul actual al biletului de intrare.

Ministrul culturii, Rachida Dati, îşi anunţase deja intenţia de a introduce o politică tarifară diferenţiată pentru Luvru. „Am dorit o politică tarifară diferenţiată, care va fi pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2026 şi care va permite, în special, finanţarea acestui nou proiect muzeal”, a declarat ea.

Contactat de BFMTV.com, Ministerul Culturii a confirmat că această politică tarifară diferenţiată are ca obiectiv să perceapă tarife mai mari vizitatorilor din afara Uniunii Europene.

În 2024, 77% dintre vizitatori au fost străini, 23% erau americani şi 6% chinezi, potrivit Muzeului Luvru.

În prezent, muzeul oferă deja o politică tarifară diferenţiată în funcţie de profilul vizitatorilor. Rezidenţii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani din ţările Spaţiului Economic European beneficiază de intrare gratuită, la fel ca vizitatorii cu dizabilităţi, şomerii sau beneficiarii de ajutoare sociale minime.

Repunerea în discuţie a acestor tarife nu este pe ordinea de zi, a indicat Ministerul Culturii pentru BFMTV.com.

Decizia a fost anunţată în contextul recentului jaf de bijuterii de la Muzeul Luvru, în dezbaterile din Franţa reproşându-se măsurile insuficiente de siguranţă, în parte din cauza finanţării insuficiente a instituţiei.

De asemenea, măsura aminteşte de una luată recent de autorităţile din SUA. Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyon sau Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă semnificativă începând din 2026, a anunţat marţi administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde „prioritate americanilor”.