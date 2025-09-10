MVM, compania maghiară care vrea să cumpere E.ON România, semnează un contract de achiziție a gazelor de la Shell, dar tot rămâne dependentă de Rusia

Compania ungară de stat MVM a semnat un contract pentru achiziția de gaze naturale de la Shell, cel mai mare comerciant de gaz natural lichefiat din lume. Acesta este cel mai mare și cel mai lung ca durată contract de furnizare a gazelor din Occident pe care l-a avut vreodată Ungaria, spune ministrul de Externe de la Budapesta. Chiar și așa, acest contract nu permite Ungariei să scape de dependența de gazele rusești.

În România, MVM a încheiat un acord pentru preluarea subsidiarei locale a E.ON, însă tranzacția nu a primit aviz de la Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe și a fost trimisă spre analiză în CSAT, în urma suspiciunilor că tranzacția ridică probleme de securitate națională.

Contractul prevede livrarea anuală a 200 milioane metri cubi de gaz natural lichefiat către Ungaria, începând din ianuarie 2026, timp de 10 ani.

Cu un consum anual de aproximativ 8 miliarde metri cubi de gaz și o producție proprie de doar 1,9 miliarde de metri cubi în 2024, Ungaria rămâne cel mai mare cumpărător de gaze rusești din UE, în ciuda noului acord, notează Reuters.

Grupul MVM primește o mare parte din gazele sale din Rusia, spre deosebire de majoritatea furnizorilor de energie din Europa, care și-au redus dependența după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Gazul lichefiat va ajunge pe vapoare la terminalul Krk din Croația, unde este regazificat și apoi livrat Ungariei prin conducte.

Principalele surse de unde se aprovizionează Shell cu gaze sunt SUA, Qatar, Norvegia și Nigeria.

Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a declarat marți că acesta va fi „cel mai mare și cel mai lung contract de furnizare din Occident pe care l-a avut vreodată țara”.

El a adăugat că Ungaria va continua să cumpere gaze de la Gazprom. „Cu asta, vom putea trăi fără gaz rusesc? Nu, din cauza condițiilor geografice și infrastructurale. Nu, până nu vom avea o dezvoltare adecvată a infrastructurii în regiune”, a spus Szijjarto.

Ungaria s-a opus planurilor UE de a renunța total la importurile de gaz din Rusia

La începutul acestui an, Slovacia și Ungaria au respins planurile Comisiei Europene de a elimina treptat gazul și alte importuri energetice din Rusia, accentuând divergențele cu Bruxelles-ul pe tema relațiilor cu Moscova.

Ungaria, care primește gaz rusesc din sud, prin Bulgaria și Serbia, prin conducta Turkstream, și-a majorat anul trecut achizițiile de la Gazprom.

Szijjarto a precizat, la începutul acestei luni, că Ungaria a importat aproximativ 5 miliarde metri cubi de gaz prin Turkstream, via Serbia, până la sfârșitul lunii august, ceea ce înseamnă că importurile pe această rută ar putea atinge un nivel record în acest an.

Ungaria, care exportă gaz către Slovacia printr-un interconector, mai cumpără gaze și din România, precum și volume mai mici prin conducta HAG, care leagă Austria de Ungaria.

Tranzacția prin care MVM preia E.ON România ridică probleme de securitate națională

În România, MVM a încheiat, la finalul anului trecut, un acord cu E.ON pentru preluarea subsidiarei locale a companiei germane. E.ON România este unul dintre cei mai mari furnizori de electricitate și gaze din România, cu un portofoliu de peste 3,4 milioane de clienți rezidențiali și de business.

Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe nu a emis un aviz până în luna august, când tranzacția a fost trimisă spre analiză în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Comisia fusese sesizată de Ministerul român al Energiei, care susținea, în ianuarie, că tranzacția ridică probleme de securitate prin potențialul său de a submina independența energetică a României și de a favoriza influențele externe ostile Uniunii Europene.

MVM Zrt. are relații comerciale extinse cu Gazprom și Rosatom, companii rusești aflate sub sancțiuni internaționale, prin care Ungaria își menține o dependență ridicată de gazele naturale și tehnologia nucleară din Rusia, a arătat Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Au fost identificate elemente de „decisive influence, shadow control, influence by economic dependence și effective control”, atât în cadrul MVM Grup cât și a societății prin intermediul căreia se intenționează cumpărarea pachetului majoritar al E.ON Energie România.

„Din analiza documentației depuse de MVM rezultă că structura contractuală și clauzele aferente tranzacției generează o posibilitate de cesiune ulterioară a participațiilor cumpărate de la E.ON Energie România către entități din afara Uniunii Europene sau către alte entități care nu figurează ca părți inițiale ale tranzacției”, mai precizează sursa citată.