„N-am desenat niciodată în viața mea”. Cum a fost prins cu minciuna Trump după un articol privind legăturile lui cu Epstein

Președintele Donald Trump a negat public că desenează, dar numeroase exemple ale schițelor sale au fost vândute la licitație de-a lungul anilor, multe dintre ele datând din perioada în care era dezvoltator imobiliar în New York, notează The New York Times și Reuters.

Desenele atribuite lui Trump, de obicei peisaje urbane simple și desene cu marker negru, semnate cu numele său, au fost donate către diverse organizații caritabile la începutul anilor 2000 și au fost vândute ulterior cu mii de dolari.

Trump says the WSJ story about him sending Epstein a birthday card with a drawing is fake news because he doesn’t draw.



except this…….



Below is a small sample of Donald J Trump drawings. pic.twitter.com/sMxkSEaxJF — BlueDream (@58bugeye) July 18, 2025

„Nu desenez”, a scris Trump pe Truth Social săptămâna aceasta, contestând un articol din Wall Street Journal despre o felicitare de ziua de naștere din 2003 pentru finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein, care purta numele lui Trump și conținea un desen cu conotații sexuale.

„N-am desenat niciodată în viața mea. Nu desenez femei”, a spus el, potrivit WSJ.

Vineri, Trump a dat în judecată ziarul și pe proprietarii acestuia, inclusiv Rupert Murdoch, cerând despăgubiri de cel puțin 10 miliarde de dolari pentru articolul respectiv.

Cu toate acestea, în cartea sa din 2008, „Trump Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges Into Success” (Trump nu renunță niciodată: cum mi-am transformat cele mai mari provocări în succes), Trump a vorbit despre realizările sale artistice.

„Îmi ia câteva minute să desenez ceva, în cazul meu, de obicei o clădire sau un peisaj urban cu zgârie-nori, și apoi să-mi semnez numele, dar asta strânge mii de dolari pentru a ajuta persoanele flămânde din New York”, a scris el.

Vineri, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, a respins articolul și orice sugestie că desenele lui Trump seamănă cu cele descrise de Journal.

„Așa cum a spus președintele, Wall Street Journal a publicat știri false și el nu desenează lucruri precum cele descrise de publicație”, a declarat Cheung într-un comunicat.

„New York Times se angajează în afirmații false și defăimătoare, iar această falsă echivalare dovedește că sunt dușmanii poporului”, a adăugat el.