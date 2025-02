NASA va lansa un telescop spațial care să exploreze unul dintre cele mai mari mistere ale universului: ce s-a întâmplat imediat după „Big Bang”?

NASA se pregătește să lanseze un observator spațial în formă de megafon într-o misiune menită să ofere o mai bună înțelegere a ceea ce s-a întâmplat imediat după Big Bang, evenimentul care a dat naștere universului și unul dintre cele mai mari mistere ale cosmologiei, relatează Reuters.

Dacă totul decurge conform planurilor, telescopul spațial SPHEREx al NASA va fi lansat vineri la bordul unei rachete SpaceX Falcon 9 de la baza din Vandenberg, California, a Forțelor Spațiale ale SUA.

SPHEREx – prescurtare pentru Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer – își propune să răspundă la întrebări legate de originea universului, cartografiind în același timp distribuția galaxiilor.

Mai aproape de casă, relativ vorbind, SPHEREx va căuta în galaxia noastră rezerve de apă înghețată pe suprafața particulelor de praf interstelar din norii masivi de gaz și praf care dau naștere stelelor și planetelor.

Observatorul va colecta, pe durata misiunii planificate de doi ani, date despre peste 450 de milioane de galaxii, precum și despre mai mult de 100 de milioane de stele din Calea Lactee, explorând originile universului și ale galaxiilor din interiorul acestuia. De asemenea, va crea o hartă tridimensională a cosmosului în 102 culori – lungimi de undă individuale ale luminii.

Telescopul SPHEREx va încerca să facă lumină asupra inflației cosmice de după Big Bang

Misiunea este concepută pentru a oferi o mai bună înțelegere a unui fenomen numit inflație cosmică, expansiunea rapidă și exponențială a universului dintr-un singur punct, într-o fracțiune de secundă după Big Bang, evenimentul petrecut acum aproximativ 13,8 miliarde de ani. Prin comparație, Pământul are o vârstă de aproximativ 4,5 miliarde de ani.

„Avem dovezi destul de solide că inflația a avut loc, dar fizica din spatele acestui eveniment este încă incertă”, a declarat pentru Reuters cosmologul Olivier Doré de la Caltech și Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA, unul dintre oamenii de știință implicați în proiectul SPHEREx.

„Cartografiind distribuția galaxiilor pe întregul cer, putem stabili prin eliminare directă proprietăți unice ale inflației. Acesta este motivul pentru care vrem să cartografiem întregul cer și de ce avem nevoie de spectroscopie (studiul obiectelor în funcție de culoare) pentru a transforma harta în 3D. Faptul că putem lega aceste două aspecte – distribuția galaxiilor la scară largă și fizica inflației – este foarte puternic, absolut fascinant și aproape magic”, a adăugat Doré.

Jim Fanson, managerul de proiect SPHEREx la Jet Propulsion Laboratory, a descris inflația cosmică drept „cadrul de consens pentru explicarea aspectelor universului pe care le observăm la scară largă”.

„Se postulează că universul s-a extins de un trilion de trilioane de ori într-o fracțiune de secundă după Big Bang”, a spus Fanson pentru Reuters.

Misiunea NASA va căuta și alte indicii privind universul

SPHEREx va capta imagini în toate direcțiile din jurul Pământului, descompunând lumina provenită de la miliarde de surse cosmice, precum stele și galaxii, în lungimile lor de undă componente pentru a determina compoziția și distanța acestora. Cercetătorii vor măsura, de asemenea, strălucirea colectivă a luminii provenite din spațiul dintre galaxii.

În plus, SPHEREx va căuta apă și molecule precum dioxidul de carbon și monoxidul de carbon înghețate pe suprafața particulelor de praf din norii moleculari, regiuni dense de gaz și praf din spațiul interstelar. Oamenii de știință cred că rezervele de gheață atașate particulelor de praf din acești nori reprezintă locul unde se formează și se află cea mai mare parte a apei din univers.

Alături de SPHEREx va fi lansată și o constelație de sateliți pentru misiunea PUNCH a NASA, destinată observării coroanei solare – stratul cel mai exterior al atmosferei Soarelui. Scopul acestei misiuni este de a înțelege mai bine vântul solar, fluxul continuu de particule încărcate emis de Soare.

„Cred că frumusețea astronomiei constă în faptul că, de fiecare dată când privim cerul într-un mod nou sau dintr-un unghi diferit, descoperim fenomene noi”, a spus Doré. „Iar SPHEREx va observa cerul în moduri complet noi”, a subliniat el.