„Nașul” petrolului. De la CIA la traderii care controlează fluxurile de energie

Pe 25 aprilie 1968, pe biroul președintelui Lyndon B. Johnson, a ajuns un plic direct de la Agenția Centrală de Informații. Documentul ultrasecret este un rezumat succint al știrilor mondiale. O versiune CIA a Reader’s Digest, dacă vreți.

După actualizări despre războiul din Vietnam, Uniunea Sovietică și dezvoltarea rachetelor balistice în China, atenția președintelui a fost îndreptată către un subiect legat de geopolitica petrolului, despre care șefii spionajului american credeau că are nevoie de atenția sa.

Mulți, după cum relatează Financial Times, au deja experiență din activități anterioare în Venezuela, în timp ce unii au deja încheiat acorduri care nu au progresat, ceea ce le-ar putea permite să își continue activitatea mai rapid dacă SUA ridică sancțiunile și reușesc să obțină finanțare.

În același timp, ei pot acționa ca „cercetași” pentru marii jucători.

„Israelul este pe cale să înceapă lucrările la o conductă de petrol care va ocoli Canalul Suez”

„Israelul este pe cale să înceapă lucrările la o conductă de petrol de 42 de inci care va ocoli Canalul Suez”, începea raportul. Acesta includea o hartă care arăta traseul conductei de la Eilat, un port israelian de la Marea Roșie, spre nord, prin țară, până la coasta mediteraneană de la Ashkelon (vezi harta de la pagina 333 ). Construcția conductei indica o alianță forjată în domeniul petrolului și oțelului între Israel și o țară care avea să devină cel mai înverșunat dușman al său, a concluzionat CIA: „Iranul este singura sursă probabilă de cantități substanțiale de petrol pentru conductă.”

Construcția conductei și interesul CIA pentru aceasta erau o demonstrație a rolului din ce în ce mai important al petrolului în economia mondială – și a dependenței sale de politica febrilă din Orientul Mijlociu. Pentru guvernul american, aceasta a reprezentat o preocupare tot mai mare, scriu Javier Blas și Jack Farchy în cartea lor „Lumea de vânzare. Bani, putere și comercianții care fac troc cu resursele Pământului”.

La sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970, o lume mai bogată cerea cantități mult mai mari de petrol. Între 1948 și 1972, consumul s-a triplat în SUA – o creștere fără precedent, cu excepția cazului în care este comparat cu ceea ce se întâmpla în alte părți. Cererea de petrol în Europa de Vest în aceeași perioadă a crescut de cincisprezece ori; în Japonia a crescut de peste 100 de ori, după cum arată și Daniel Yergin în cartea Premiul (pag. 523–524)

Influența celor Șapte Surori asupra pieței era tot mai șubredă. Nașterea OPEC

„Cele Șapte Surori” erau un grup de șapte companii petroliere internaționale extrem de puternice care au dominat industria globală a petrolului între anii 1940–1970. Ele controlau cea mai mare parte a rezervelor de petrol, capacității de rafinare și a distribuției la nivel mondial, în afara Uniunii Sovietice.

Cele Șapte Surori originale erau:

Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) → ulterior BP Royal Dutch Shell Standard Oil of New Jersey → ulterior Exxon Standard Oil of New York (Socony) → ulterior Mobil Standard Oil of California (Socal) → ulterior Chevron Gulf Oil Texaco

Azi, după fuziuni și achiziții:

Exxon + Mobil = ExxonMobil

Gulf Oil a fost absorbită în mare parte de Chevron

Texaco s-a unit ulterior cu Chevron

AIOC a devenit BP

Royal Dutch Shell este astăzi Shell

Piața începuse să se deschidă, Moscova vânzându-și petrolul mult sub „prețurile afișate” stabilite de cele Șapte Surori.

Întrucât petrolul sovietic le submina dominația pe piață, directorii de la Standard Oil din New Jersey (un precursor al ExxonMobil) își asumaseră responsabilitatea de a reduce prețul afișat pentru Orientul Mijlociu cu 7% – fără a consulta guvernele țărilor producătoare.

Șeicii erau furioși. Răniți în orgoliile lor și furioși că nu fuseseră consultați cu privire la reducerea prețului, națiunile producătoare de petrol au început să facă acțiuni în favoarea luării de măsuri. O lună mai târziu, miniștrii petrolului din Arabia Saudită, Venezuela, Iran, Irak și Kuweit s-au reunit la Bagdad. După patru zile de deliberări, aceștia au anunțat, pe 14 septembrie 1960, nașterea Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol – sau OPEC.

Statele încep să-și naționalizeze resursele de petrol, iar acolo unde companiile străine aveau voie să rămână, erau obligate să transfere din profituri gazdelor

A fost primul pas într-o transformare a industriei energetice care a avut loc în anii 1960 și 1970. Din ce în ce mai asertive sub auspiciile OPEC, țările au început să-și naționalizeze resursele de petrol, iar acolo unde companiile străine aveau voie să rămână, acestea erau obligate să transfere mai multe profituri și taxe gazdelor lor.

Pe măsură ce țările producătoare de petrol și-au naționalizat industriile petroliere, comercianții au devenit canale esențiale pentru a transporta țițeiul către piața internațională.

Din ce în ce mai mult, comercianții, și nu marile companii petroliere, aveau să determine cine putea cumpăra sau vinde petrol, împuternicind noile state petroliere din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină.

Drept urmare, traderii au devenit pionierii unei schimbări care se petrecea în întreaga lume, de la o economie atent controlată, sub conducerea unui oligopol în mare parte american, la o economie liberă, în care piața era Dumnezeu.

Intră în scenă Marc Rich

În decursul următorului deceniu, prețul petrolului avea să fluctueze extrem de mult, redesenând contururile economiei globale pe fondul tulburărilor politice de pretutindeni, de la SUA până la Iran. Și a existat un trader care, mai mult decât oricine, a văzut posibilitățile acestei noi ere și le-a profitat cu toată puterea. Numele lui era Marc Rich.

Pe atunci un tânăr comerciant la Philipp Brothers, Rich tocmai descoperise ceea ce Weisser demonstrase cu mai bine de un deceniu în urmă – că petrolul brut putea fi comercializat. Avea să devină maestrul pieței globale de petrol. Dar terenul său de antrenament a fost conducta dintre Eilat și Ashkelon, construită de Israel cu sprijin secret iranian.

Cele două țări erau partenere ciudate, chiar și înainte de Revoluția Islamică din 1979, dar erau unite de interesele lor economice. Iranul avea petrol de vândut, iar Israelul era un cumpărător, dar ambele țări doreau o modalitate de a transporta petrol din Golful Persic în Marea Mediterană fără a fi nevoie să treacă prin Canalul Suez.

Lucraseră în secret la conductă timp de mai mulți ani, dar totul s-a schimbat în 1967, când, pe fondul escaladării tensiunilor, Israelul a lansat un atac surpriză asupra Egiptului și Siriei. Președintele egiptean Gamal Abdel Nasser a răspuns prin închiderea Canalului Suez. Războiul s-a încheiat în șase zile, dar canalul nu s-a redeschis decât în 1975.

Închiderea Canalului Suez a fost atât de bruscă încât cincisprezece nave au rămas blocate în interiorul canalului, incapabile să iasă timp de opt ani.

Închiderea Canalului Suez a avut un impact major asupra comerțului global. Calea navigabilă era atunci și rămâne și astăzi o rută de transport crucială pentru piața petrolului – cea mai directă rută de livrare a petrolului către Europa și SUA din zăcămintele masive din Iran, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Când Nasser a închis-o, petrolul din Orientul Mijlociu a fost forțat să călătorească în jurul Cornului Africii, întârziind livrările și adăugând costuri semnificative.

Iranul și Israelul au răspuns prin accelerarea planurilor lor pentru o conductă care s-ar întinde pe cei 254 de kilometri dintre coastele israeliene ale Mării Roșii și Mediterane, ocolind canalul.

Emisarii celor două țări s-au întâlnit în secret pentru a stabili detaliile. După intervenția personală a șahului, cele două țări au convenit să creeze o entitate deținută în comun, Compania Transasiatică, cu sediul în Elveția, pentru a construi și gestiona noua conductă de petrol. Iranienii au folosit o companie-fantomă din Liechtenstein pentru a-și ascunde deținerea a jumătate din companie, în timp ce israelienii au folosit o entitate panameză. Chiar și astăzi, ziarul israelian Haaretz descrie compania drept „cea mai secretă firmă din Israel” .

În această lume obscură au pășit comercianții de mărfuri. Importatorii de petrol din Europa erau îngrijorați de manipularea petrolului provenit din conductă, temându-se să nu antagonizeze țările arabe care boicotau Israelul. Iranienii și israelienii aveau nevoie de ajutor pentru a-și menține noua rută comercială în funcțiune – și cine ar fi putut apela mai bine decât la noua generație de comercianți care, echipați cu puțin mai mult decât un telefon și o minte ageră, puteau cumpăra și vinde petrol oriunde în lume? Era oportunitatea perfectă pentru un comerciant ambițios și agresiv precum Marc Rich.

Rich s-a înscris la Universitatea din New York, dar nu a absolvit niciodată. În schimb, datorită unei cunoștințe de-a tatălui său, a obținut un post de stagiar la Philipp Brothers. În 1954, la vârsta de nouăsprezece ani, a început să lucreze la biroul companiei de pe strada Pine nr. 70, un zgârie-nori chiar după colț de Wall Street, în cartierul financiar. Ca toți stagiarii, a început cu distribuirea poștei.

Nu avea să stea mult acolo însă. Nu a trecut mult timp până când a început să lucreze cu unul dintre comercianții seniori ai companiei.

Încă din această etapă incipientă, el a demonstrat combinația de perspicacitate în afaceri și apetit pentru asumarea riscurilor care i-ar fi adus un succes fantastic. Rich și-a asumat responsabilitatea pentru comercializarea mercurului, o marfă de nișă suficient de neimportantă pentru a fi dată unui comerciant junior.

Mercurul fusese folosit din punct de vedere istoric pentru extragerea argintului, în termometre și pentru tratarea sifilisului. Până în anii 1950, acesta era folosit și în baterii, în special în echipamente militare. Rich s-a convins că cererea va crește rapid și a început să negocieze cu producătorii pentru a-și asigura aprovizionarea. Cu Washingtonul plin de avertismente sumbre cu privire la deficitul de resurse, i s-a dat curând dreptate. Un program masiv de stocare guvernamentală lansat la mijlocul anului 1954 a impus achiziționarea unei cantități de mercur echivalente cu aproape o treime din producția globală. Mercurul lui Marc Rich a fost brusc la mare căutare.

De atunci încolo, Rich a devenit o stea în ascensiune a companiei Philipp Brothers, detașat în întreaga lume pentru a asigura contracte sau a rezolva probleme. A petrecut șase luni în Bolivia; a zburat în Cuba în urma revoluției pentru a negocia cu noul guvern al lui Fidel Castro; a avut perioade în Africa de Sud, India și Olanda. În 1964, la vârsta de treizeci de ani, a fost numit director de birou la Madrid, ceea ce l-a impus ca unul dintre liderii următoarei generații ai companiei.

Rich nu fusese primul comerciant de la Philipp Brothers care se ocupa cu petrol. Această onoare i-a revenit lui Alan Flacks, directorul biroului companiei din Milano, care aflase despre o încărcătură de petrol de 25.000 de tone care ar putea fi de vânzare, în timp ce vizita clienți în Tunisia în 1969.

Flacks, un comerciant de metale din Manchester, știa puține despre petrol – nici altcineva de la Philipp Brothers nu știa. Dar și-a dat seama că nu putea fi atât de diferit de tranzacționarea cu metale. A dat câteva telefoane și a găsit o rafinărie dispusă să cumpere încărcătura. După câteva zile de discuții, a convenit asupra unui preț cu tunisienii, apoi a vândut-o imediat la un preț puțin mai mare. Acordul a fost practic fără riscuri, iar Philipp Brothers a ajuns să câștige aproximativ 65.000 de dolari din operațiune – o sumă considerabilă la vremea respectivă. „A fost o tranzacție dublă, foarte sigură pentru că nu a existat nicio depozitare implicată, iar banii erau plătiți direct în avans”, a spus Flacks, după cum scrie A. Craig Copetas în cartea „Metal Men: Marc Rich și escrocheria de 10 miliarde de dolari ”.

Însă agresivitatea naturală a lui Rich și entuziasmul său brut pentru noua marfă au însemnat că l-a înlocuit curând pe Flacks din funcția de principal comerciant de petrol al companiei. „Lucram într-o casă de tranzacționare cu mărfuri, iar oligopolul celor Șapte Surori se oprea. Dintr-o dată, lumea avea nevoie de un nou sistem de a aduce petrolul din țările producătoare în țările consumatoare, așa că exact asta am făcut”, i-a spus el biografului său cu câțiva ani înainte de moartea sa, survenită în 2013. (Vezi Ammann, Daniel, Regele petrolului: Viețile secrete ale lui Marc Rich). Cheia succesului său timpuriu a fost conducta Eilat-Ashkelon.

Comerțul prin conductă era învăluit în secret. La capătul iranian al comerțului, petrolierele încărcau petrol din Iran în Golful Persic, iar echipajul le spunea autorităților portuare că se îndreptau spre „Gibraltar, pentru comenzi”. Dar petrolierele nu apăreau niciodată în Gibraltar. În schimb, navigau în secret spre Eilat, descărcau petrolul și… reapăreau goale în Iran. Oricine observa putea doar ghici unde și-ar fi putut descărca încărcătura. Sunday Times , care a publicat o relatare a comerțului în 1970, l-a numit „misterul petrolierelor care dispar”*vezi „Misterul petrolierelor dispărute”, The Sunday Times , 13 decembrie 1970, p. 11).

Partea israeliană a afacerii era la fel de secretă. Guvernul israelian a impus o blocare completă a raportării informațiilor despre orice navă care prelua țiței în porturile sale pentru a aproviziona clienții europeni, menținând practic întregul flux în umbră.

Rich nu ar fi putut duce la bun sfârșit această afacere fără un coleg care avea să-i devină colaborator pe viață: Pincus Green. Green, cunoscut sub numele de „Pinky”, își făcuse debutul în comerțul cu crom, un metal folosit în aliajele de oțel inoxidabil. În 1968, Iranul era al optulea cel mai mare producător de crom din lume, așa că Green călătorea între Teheran și alte țări pentru a negocia acorduri.

Rich și Green au exploatat conducta cu entuziasm, folosind-o pentru a vinde petrol iranian în toată Europa. „Exista un mare avantaj al prețului”, a spus Rich. „Transportul țițeiului iranian prin conductă era mult mai ieftin decât să ocolești Africa.”

„Moșierul”, așa cum era numit șahul iranian de către israelieni, era încântat: cei 254 de kilometri de conductă economiseau aproximativ 22.000 de kilometri în jurul Africii, făcând petrolul iranian mult mai competitiv din punct de vedere al costurilor decât oricare dintre rivalii săi din Mediterana. Petrolul a început să curgă în decembrie 1969, iar în anul următor, 162 de petroliere au descărcat aproape 75 de milioane de barili în conductă (aproximativ 200.000 de barili pe zi).

În cadrul Philipp Brothers, însă, conducta israeliană era văzută ca un risc. Rich a fost atât de mustrat de către șefii companiei pentru că nu asigurase petrolul transportat prin conductă, încât s-a temut că ar putea fi concediat. Dar mustrarea nu l-a făcut să-și asume riscuri mai mici.

În 1960- 1970, cele Șapte Surori au menținut controlul asupra pieței: prețurile petrolului abia se mișcaseră.

Arab Light, referința pentru țițeiul din Orientul Mijlociu, a început anii 1960 la 1,90 dolari pe baril și a încheiat deceniul la 1,76 dolari – o scădere determinată de creșterea exporturilor sovietice. Dar, la începutul anilor 1970, tendința se inversase, iar prețurile petrolului erau în creștere. O criză se contura pe piața petrolului. Ingredientele acesteia erau acolo pentru oricine, deși puțini i-au acordat prea multă atenție.

În 1971, președintele SUA, Richard Nixon, a renunțat la standardul aurului, care până atunci susținuse valoarea dolarului american.

Motivele sale aveau puțin de-a face cu petrolul și mai mult cu încercarea de a susține economia SUA. Dar impactul asupra pieței petroliere a fost dramatic. Pe măsură ce moneda americană își pierdea valoarea, câștigurile țărilor din Orientul Mijlociu, care își vindeau petrolul în dolari, au fost, de asemenea, devalorizate.

În cadrul națiunilor OPEC, acest lucru a declanșat noi apeluri către guverne de a prelua controlul asupra resurselor lor naturale de la companiile occidentale. Din Algeria până în Irak, producătorii au cerut o cotă mai mare din câștigurile din industriile lor petroliere – care, până atunci, fuseseră în mare parte controlate de cele Șapte Surori.

Companiile nu au avut de ales decât să majoreze prețurile. Până în 1971, petrolul Arab Light costa 2,24 dolari pe baril; în 1972, era 2,48 dolari; iar în 1973 era 3,29 dolari. Ce era mai rău urma să urmeze. În aprilie 1973, James Akins, un diplomat american, a publicat un eseu în Foreign Affairs intitulat „Criza petrolului: De data aceasta, a venit lupul”. Indiferent dacă Marc Rich a citit articolul sau nu, și el era convins că prețurile petrolului erau pe cale să crească brusc.

În primăvara anului 1973, Compania Națională Iraniană de Petrol le-a oferit lui Rich și Green să vândă un milion de tone de țiței (aproximativ 7,5 milioane de barili). Era un contract uriaș, dar exista o problemă: în loc de prețul oficial actual de 3,29 dolari pe baril, Teheranul dorea să vândă petrolul la 5 dolari pe baril. Convins că prețurile petrolului urmau să crească în continuare, Green, care se afla la Teheran conducând discuțiile, a acceptat tranzacția. A fost un pariu calculat. Datorită contactelor lor, Rich și Green auziseră că ceva important urma să se întâmple pe piața petrolului. Nu erau siguri ce anume, dar au acceptat totuși tranzacția.

Când Jesselson a auzit despre asta, a fost uluit. „Iresponsabili, asta au fost”, a spus el în clocot, după cum arată Waszkis Helmut în cartea „Philipp Brothers: Rise and Fall of a Trading Giant”, (p. 212).

Luni de zile, Jesselson îi îndemnase pe Rich și Green să evite riscurile excesive și „să nu expună compania la aventuri”. El și colegii săi din New York fuseseră „șocați”, a spus el, de unele dintre tranzacțiile pe care le-au convenit „fără ca vânzările corespunzătoare să fie încheiate în același timp”.

Acordul cu Iranul a fost picătura care a umplut paharul pentru Jesselson. Contractul valora 37,5 milioane de dolari. Dacă prețurile nu creșteau Rich și Green ar fi suferit o pierdere de aproape 13 milioane de dolari – o avere pentru Philipp Brothers la acea vreme.

Jesselson se săturase. Le-a ordonat lui Rich și Green să găsească un cumpărător și să scape imediat de petrolul iranian. „Nimeni nu-i putea controla, nici pe ei, nici afacerea, deoarece aceasta și ei se mișcau prea repede”, își amintea Tom O’Malley, care avea să devină ulterior șef al departamentului de tranzacționare cu petrol de la Philipp Brothers.

Totuși, Rich și Green nu au avut probleme în a găsi un cumpărător pentru petrolul lor – și l-au vândut la un preț de puțin peste 5 dolari pe baril, suficient pentru a obține un mic profit, către o rafinărie americană, Ashland Oil (astăzi parte a Marathon Petroleum). Acesta ar fi trebuit să fie un semnal pentru șefii lor că Rich și Green aveau dreptate în privința pieței. Până la mijlocul anului 1973, era clar că 3,29 dolari pe baril, prețul oficial, nu mai era prețul real. Petrolul era deja cumpărat și vândut cu peste 5 dolari pe baril. Lui Jesselson nu-i păsa. Avea să-i ia doar câteva săptămâni să-și dea seama cât de mult se înșelase.

În septembrie 1973, companiile petroliere internaționale și OPEC s-au întâlnit la Viena pentru discuții. Pentru mulți, părea evident că era vorba de momentul în care, nu de dacă, lumea va înregistra prețuri drastic mai mari la petrol. Într-un interviu televizat, prim-ministrul japonez a spus ceva ce părea un avertisment sumbru: „O criză a petrolului SE întrevede în următorii zece ani”. Ea a venit după 10 zile.