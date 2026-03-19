NATO a ridicat avioane de luptă după ce un Su-30 rusesc a pătruns în spațiul aerian al Estoniei

Avioane de luptă Suhoi Su-30SM ale Marinei ruse zboară în formație, deasupra Golfului Finlandei, Rusia, 1 ianuarie 2022. Sursa foto: Album - Artem Alexandrovich-Stocktrek Images / Album / Profimedia

Un avion de vânătoare rusesc a încălcat miercuri spațiul aerian al Estoniei, declanșând o reacție rapidă din partea misiunii NATO de poliție aeriană în statele baltice, a declarat joi ministrul de externe estonian Margus Tsahkna, citat de Reuters.

Ministerul condus de Tsahkna a precizat că a fost prima dată în acest an când o aeronavă rusă a încălcat spațiul aerian al Estoniei.

Încălcarea spațiului aerian a avut loc în apropierea insulei Vaindloo, în Golful Finlandei, în largul coastei de nord a Estoniei, unde un avion de vânătoare rusesc SU-30 a pătruns în spațiul aerian estonian și a rămas acolo aproximativ un minut.

„Nu a existat nicio amenințare la adresa securității Estoniei”, a subliniat ministrul de externe al Estoniei.

Misiunea NATO de poliție aeriană în statele baltice a reacționat rapid, ridicând de la sol aeronave ale Forțelor Aeriene Italiene, potrivit acestuia.

Aeronave rusești au testat în mod repetat reacția NATO anul trecut

Estonia a declarat în septembrie anul trecut că trei avioane militare ruse i-au încălcat spațiul aerian timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent de îndrăzneață”. Ministerul Apărării din Rusia a respins afirmația ca fiind falsă.

Incidentul a avut loc în aceeași perioadă în care Polonia și Norvegia au acuzat la rândul lor Rusia că a trimis avioane de luptă să le încalce spațiul aerian. În România o dronă rusească Geran a încălcat spațiul aerian al țării noastre pe 14 septembrie 2025.

Estonia l-a convocat pe șeful interimar al misiunii diplomatice ruse la Tallinn pentru a protesta față de incidentul de miercuri, a precizat Ministerul de Externe.

Ambasada Rusiei în Estonia nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii atunci când a fost contactată de Reuters prin telefon și email.