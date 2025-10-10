NATO va începe luni exercițiul nuclear anual. Ce a spus Mark Rutte

NATO va lansa luni, ca în fiecare an, un exercițiu nuclear la care vor participa aproximativ 2.000 de soldați, 71 de avioane și 14 țări, dar fără bombe atomice, a anunțat vineri Alianța Atlantică, potrivit France Presse.

„Trebuie să facem acest lucru pentru că ne ajută să ne asigurăm că descurajarea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură, securizată și eficientă posibil”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, de la baza aeriană Volkel din Olanda, aleasă anul acesta pentru a găzdui acest exercițiu.

„Doresc să subliniez că exercițiul este unul de rutină. Nu este îndreptat împotriva niciunei țări și nu are nicio legătură cu vreun eveniment real”, a precizat Jim Stokes, responsabilul NATO pentru politica nucleară.

Pe lângă baza aeriană Volkel, acest exercițiu de aproximativ două săptămâni va fi desfășurat de la baze militare din Belgia, Regatul Unit și Danemarca, deasupra Mării Nordului.

Acesta va avea loc anul acesta după mai multe incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO și după survolarea unor drone misterioase deasupra Copenhagăi luna trecută.

„Aceste incursiuni mai frecvente sunt, evident, ceva ce urmărim cu atenție”, a afirmat colonelul american Daniel Bunch, care conduce operațiunile nucleare ale NATO.

Dar, a adăugat el, „dronele nu reprezintă o amenințare nouă pentru noi. Dronele sunt ceva ce înțelegem”.