Navigatorii, sfătuiți să evite zona din largul Deltei Dunării unde trei nave au fost lovite de drone. Avertismentul ministrului Apărării

Direcția Hidrografică Maritimă a emis duminică un aviz radio prin care le-a recomandat comandanților de nave comerciale să evite zona unde trei vase au fost lovite de drone cu o seară în urmă, a anunțat ministrul Apărării.

Ministrul Radu Oprea a precizat că, prin avizul radio nr. 172/2026 al Direcției Hidrografice Maritime, comandanților de nave comerciale li se recomandă „să își planifice rutele astfel încât să evite zona delimitată în aviz, care este în perimetrul vaselor lovite aseară de drone”.

„Evaluările noastre arată că prezența unor obiecte aeriene și de suprafață venite dinspre nord face ca riscul pentru navigație să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării”, a scris oficialul, duminică seară, pe Facebook.

El a spus că este vorba despre o recomandare preventivă, iar „navigația în zonă rămâne permisă”.

„Ministerul Apărării Naționale ia măsuri pentru a limita riscurile indirecte pe care războiul din proximitatea apelor noastre teritoriale le generează pentru navigația comercială și pentru siguranța echipajelor”, a conchis Radu Oprea.

Trei nave lovite de drone lângă Sulina

Începând de sâmbătă seară, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării.

Petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovit de o dronă în jurul orei 21.10, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est de Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă.

Incendiile au fost stinse de echipajele navelor, în ambele cazuri, și nu au existat victime, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică – n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

După cele trei incidente, ministrul Apărării a spus că va ridica situația de la Marea Neagră în discuțiile, marți și miercuri, la Bruxelles, cu omologii săi.

O reacție a avut și premierul Luca Niculescu, care a spus că vor fi luate „toate măsurile necesare, alături de aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră”.