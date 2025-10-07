Kremlinul a susținut marți recentele afirmații ale fostului cancelar german Angela Merkel, potrivit cărora Polonia și țările baltice au blocat eforturile pentru organizarea unor negocieri între UE și Rusia înainte de începutul invaziei pe scară largă din Ucraina, din 2022, scrie publicația rusă independentă The Moscow Times.

„În multe chestiuni de politică externă, UE și Bruxellesul sunt în mod evident ostatice ale politicilor fanatice ale statelor baltice și ale Varșoviei”, le-a spus reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Ne putem imagina că doamna Merkel are într-adevăr dreptate în această privință”, a adăugat Peskov.

Într-un interviu publicat vinerea trecută de publicația maghiară Partizan, Merkel a declarat că Polonia și cele trei state baltice au sabotat o propunere pe care ea și președintele francez Emmanuel Macron au făcut-o în iunie 2021 pentru reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin – o inițiativă care, potrivit fostului cancelar federal, ar fi putut contribui la prevenirea declanșării războiului din Ucraina.

„Se temeau că nu vom putea dezvolta o politică comună față de Rusia”, a spus Merkel pentru Partizan, adăugând că lipsa de unitate în cadrul Uniunii Europene a dus în cele din urmă la abandonarea propunerii.

În finalul interviului, Angela Merkel a spus că Moscova nu trebuie să câștige războiul, iar Ucraina trebuie să rămână un stat suveran și liber.

Merkel a părăsit funcția, după patru mandate, în decembrie 2021, cu două luni înainte ca Putin să ordone invazia pe scară largă din Ucraina.

Declarațiile acesteia în presa ungară au declanșat condamnări aspre în toată Europa de Est.

Fostul prim-ministru leton Krisjanis Karins a acuzat-o pe Merkel că a judecat greșit Rusia „atunci și acum”, în timp ce ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a insistat că „Rusia este singura vinovată” pentru conflict.

Tot în Estonia, acuzațiile lui Merkel au fost criticate de șeful Comisiei pentru Afaceri Externe din parlamentul de la Tallin, Marko Mihkelson, care a afirmat că declarațiile acesteia „aruncă o umbră” asupra mandatului ei de cancelar.

În Polonia, fostul premier Mateusz Morawiecki a catalogat-o pe Merkel drept „o lobbyistă declarată a lui Putin” și „una dintre cele mai dăunătoare personalități politice germane ale acestui secol”. Mai mult, Morawiecki a acuzat-o că a permis dependența Europei de energia rusă și că a încurajat Kremlinul.

Alți oficiali polonezi au spus că declarațiile lui Merkel riscă să întărească propaganda rusă cu privire la cauzele războiului.

Kremlinul îi acuză de mult timp pe liderii occidentali că nu au exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a respecta termenii acordurilor de încetare a focului după conflictul armat din 2014, din estul țării, împotriva rebelilor susținuți de Rusia. Moscova a folosit acest argument, în parte, pentru a-și justifica invazia din 2022 declanșată în Ucraina.