Negociatorii ruși au cerut scuze Ucrainei pentru atacul asupra unui tren din Harkov. Care sunt explicațiile pentru încălcarea acordului

Șeicul Mohamed bin Zayed al-Nahyan (Centru), discutând cu șefii delegațiilor participante la discuțiile trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina. Sursă foto: AFP / AFP / Profimedia

Atacurile au avut loc în ciuda unei pauze informale a ostilităților stabilită pentru perioada celor două zile de negocieri care au avut loc în Abu Dhabi la finalul săptămânii anterioare, a declarat un consilier din Administrația Prezidențială de la Kiev pentru New York Times preluat de KyivPost.

Șase persoane și-au pierdut viața în atacurile asupra Odesei și a unui tren din Harkov. Drept urmare, negociatorii ruși au cerut scuze în privat pentru nerespectarea de către Rusia a celor discutate. Ei au explicat că nu toată armata rusă a fost informată de acord.

Atacul a avut loc pe 27 ianuarie când Rusia a lovit cu drone un tren în care se aflau 291 de pasageri, în regiunea Harkov. A doua zi, autoritățile regionale din Harkov au anunțat că șase persoane și-au pierdut viața în atacul rusesc care a fost efectuat cu drone kamikaze Shahed.

Volodimir Zelenski a catalogat atacul drept „un act de terorism” pentru care Rusia trebuie să fie trasă la răspundere.

„Rușii și-au sporit semnificativ capacitatea de a ucide, capacitatea de a teroriza. Ei investesc în progresul terorii”, a scris președintele ucrainean pe X.

Un nou acord a intrat în vigoare cu medierea lui Trump

Între timp, între Rusia și Ucraina a intrat în vigoare un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice. Zelenski a precizat vineri că Rusia nu a atacat instalațiile energetice în cursul nopții, dar că Ucraina asistă la o schimbare de direcție către atacuri asupra infrastructurii logistice.

Kremlinul a anunțat că Donald Trump i-a cerut personal liderului rus Vladimir Putin să suspende atacurile asupra Kievului până la 1 februarie pentru a sprijini negocierile, dar nu a precizat dacă liderul rus a fost de acord.

Cu toate acestea, Trump a declarat că Putin a acceptat o suspendare de o săptămână a atacurilor asupra Kievului și a altor orașe.

Arministițiul vine într-un moment în care Ucraina așteaptă o perioadă de frig extrem începând cu 1 februarie, cu temperaturi care se așteaptă să scadă până la -30 °C în unele zone.

Zelenski a subliniat că nu există niciun armistițiu sau acord formal, dar Ucraina este gata să suspende atacurile energetice dacă Rusia face același lucru.

