Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc la Miami pentru noi discuții privind încheierea războiului. Care sunt emisarii lui Zelenski

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișina, a anunțat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuții privind un plan de pace și încheierea războiului declanșat de Rusia, relatează AFP.

„Negocieri vor avea loc mâine (sâmbătă) la Miami, în Florida, cu participarea secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a șefului de cabinet al președintelui, Kirilo Budanov, și a șefului grupului parlamentar „Slujitorul Poporului”, David Arakhamia”, a scris Olga Stefanișina pe rețeaua X, fără a preciza cine va reprezenta Statele Unite.

Până acum, emisarii Casei Albe la aceste discuții au fost Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Rusia controlează în acest moment circa o cincime din Ucraina, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014. Moscova vrea ca Kievul să își retragă trupele din părți din regiunea Donețk pe care Rusia nu le controlează, dar le revendică ca fiind ale sale. Ucraina – care a respins ideea de a ceda teritorii Moscovei – dorește oprirea luptelor de-a lungul frontului actual. SUA au propus o zonă economică liberă dacă Ucraina își retrage trupele.