Dezarmarea Hamas, „în afara oricărei discuții”, susține un oficial al organizației. Încă o prevedere a acordului de pace care este respinsă

Dezarmarea Hamas, prevăzută în cadrul planului preşedintelui american Donald Trump care urmăreşte să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, este „în afara oricărei discuţii”, a declarat sâmbătă pentru AFP un responsabil al grupării islamiste palestiniene, transmite Agerpres.

„Predarea armelor propusă este în afara oricărei discuţii şi nu este negociabilă”, a afirmat acest responsabil, sub rezerva anonimatului.

Israelul şi Hamas au încheiat joi în Egipt un acord de încetare a focului, intrat în vigoare vineri, care prevede eliberarea ostaticilor aflaţi în captivitate în Fâşia Gaza într-un termen de 72 de ore în schimbul unui număr de deţinuţi palestinieni de către Israel.

Acest acord se bazează pe un plan anunţat în septembrie de Donald Trump pentru a pune capăt celor doi ani de război devastator în teritoriul palestinian.

A doua etapă a acestui plan în 20 de puncte, aflat în centrul divergenţelor între Israel şi Hamas, vizează dezarmarea grupării islamiste palestiniene, exilarea combatanţilor săi şi continuarea retragerii etapizate a armatei israeliene din Fâşia Gaza.

În cursul zilei de marți, un alt responsabil Hamas, tot sub protecția anonimatului, spunea, pentru agenția EFE, că organizația a acceptat dezarmarea, însă a respins categoric predarea conducerii Fâşiei Gaza unui comitet internaţional de tranziţie.

Potrivit sursei, care a cerut să îi fie păstrat anonimatul, la negocierile indirecte cu Israelul desfăşurate în oraşul egiptean Sharm el-Sheikh, gruparea Hamas a fost de acord cu intrarea în Fâşia Gaza a forţelor de securitate palestiniene care sunt instruite în Egipt şi Iordania.

În schimb, gruparea palestiniană „respinge desemnarea (fostului premier britanic) Tony Blair ca guvernator al Fâşiei Gaza”, dar „acceptă ca acesta să-şi asume o funcţie de supraveghere de la distanţă”.