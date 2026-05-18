Negocieri frenetice la Samsung pentru a evita o grevă ce ar zgudui piețele globale de semiconductori

Steagul sud-coreean alături de cel cu logoul Samsung în fața sediului din Seul al companiei, FOTO: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Samsung Electronics și sindicatul companiei urmează să poarte noi discuții marți, într-o încercare de a evita cea mai mare grevă din istoria gigantului tehnologic, pe fondul temerilor că o încetare a activității la care ar participa peste 45.000 de angajați ar putea afecta economia Coreei de Sud și perturba lanțurile globale de aprovizionare, relatează Reuters.

Greva cu care amenință sindicaliștii, care ar urma să dureze 18 zile începând de joi, are loc pe fondul unui deficit global acut de cipuri de memorie, componente esențiale pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale, smartphone-uri și laptopuri.

Acest deficit a alimentat în ultimele luni creșteri spectaculoase ale profiturilor și capitalizărilor pe piață atât pentru Samsung, cât și companii rivale.

Noi discuții au avut deja loc luni însă, la fel ca negocierile de săptămâna trecută, acestea au eșuat. Negocierile mediate de guvernul de la Saul privesc salariile și primele la cel mai mare producător de cipuri de memorie din lume, companie care dă aproape un sfert din exporturile Coreei de Sud.

Ce cer sindicaliștii de la Samsung

Un reprezentant al sindicatului a declarat că discuțiile vor continua marți, adăugând că sindicaliștii „participă la negocieri cu bună-credință”.

Park Su-keun, președintele Comisiei Naționale pentru Relații de Muncă a Coreei de Sud, a declarat de asemenea că negocierile vor fi reluate marți. El a precizat că cele două părți au rămas foarte departe de un acord în cursul zilei de luni.

Sindicatul a cerut Samsung să elimine plafonul de 50% aplicat primelor raportate la salariul anual și să aloce 15% din profitul operațional anual unui fond de bonusuri împărțit între angajați, precum și să formalizeze aceste prevederi în contracte.

Angajați ai Samsung în timpul unei greve anterioare, FOTO: Yonhap / AP / Profimedia Images

Ce le-a propus gigantul sud-coreean angajaților pentru a renunța la grevă

Samsung a propus alocarea a 9%-10% din profitul său operațional anual pentru bonusuri dacă acesta va depăși 200 de trilioane de woni (în jur de 136 de miliarde de dolari) anul acesta, menținând totodată plafonul de 50% pentru plata bonusurilor.

Oficialii guvernului sud-coreean și-au exprimat tot mai des îngrijorarea cu privire la o posibilă grevă, avertizând că aceasta ar putea reprezenta un risc semnificativ pentru creșterea economică, exporturi și piețele financiare.

Președintele Lee Jae Myung, fost avocat specializat în drept civil și liderul unui guvern considerat favorabil sindicatelor, a declarat într-un mesaj publicat luni pe rețeaua „X” că drepturile managementului trebuie respectate la fel de mult ca drepturile angajaților.

Persoane urmărind în gara din Seul un discurs televizat susținut de președintele Lee Jae Myung, FOTO: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Cipurile Samsung au devenit cruciale pentru creșterea explozivă a sectorului AI

Premierul sud-coreean Kim Min-seok a declarat duminică faptul că guvernul va lua în calcul toate opțiunile, inclusiv arbitrajul de urgență, pentru a preveni greva.

Un ordin de arbitraj de urgență, care poate fi emis de ministrul muncii dacă se consideră că un conflict riscă să afecteze economia sau viața de zi cu zi, interzice imediat acțiunile sindicale timp de 30 de zile, perioadă în care Comisia Națională pentru Relații de Muncă desfășoară proceduri de mediere și arbitraj.

Sindicatul a declarat că nu va ceda presiunilor privind arbitrajul și că nu va accepta un acord salarial dacă șefii companiei vor veni cu o propunere mai puțin favorabilă.

După eșecul negocierilor de săptămâna trecută, directori din divizia de cipuri a Samsung au cerut sindicatului să renunțe la grevă, invocând preocupările exprimate de clienți din industria semiconductorilor, obținuți cu mare dificultate, precum Nvidia.

Directorii au afirmat că unii clienți au indicat că ar putea suspenda temporar recepționarea livrărilor în timpul unei greve, deoarece nu ar putea garanta calitatea produselor, potrivit relatărilor din mass-media sud-coreeană, care citează un participant la întâlnire.

Samsung a refuzat să comenteze subiectul.