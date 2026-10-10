„Nemaivăzute și inacceptabile”. Reacția laureatei Premiului Nobel pentru Pace la sancțiunile împotriva Curții Penale Internaționale

Jurista sud-africană Navi Pillay, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2026, a calificat sâmbătă drept „inacceptabile” sancţiunile anunţate vineri de Statele Unite contra Curţii Penale Internaţionale (CPI), informează AFP.

„Există atât de multe tensiuni şi îngrijorări legate de perenitatea tribunalelor internaţionale, în particular a Curţii Penale Internaţionale de la Haga. Au fost anunţate sancţiuni de către o ţară împotriva judecătorilor, din cauza unor decizii pe care ei le-au luat. Acest lucru este nemaivăzut şi inacceptabil”, a declarat Navi Pillay, care a participat prin videoconferinţă la un eveniment organizat de Centrul Nobel pentru Pace de la Oslo, potrivit Agerpres.

Statele Unite au anunţat vineri că impun sancţiuni împotriva Curţii Penale Internaţionale (CPI), la câteva ore după ce Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace, în special pentru activitatea sa în cadrul instituţiei.

Washingtonul justifică aceste sancţiuni prin dorinţa sa „de a apăra suveranitatea americană şi cetăţenii săi împotriva ameninţării reprezentate de Curtea Penala Internaţională”, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Acuzațiile lui Marco Rubio

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat vineri că Washingtonul va interzice orice tranzacţie cu ceea ce el a numit „o instanţă necinstită”, intensificând astfel campania administraţiei preşedintelui Donald Trump care vizează desfiinţarea acestei jurisdicţii. „Vor mai multă putere şi o vor pe cheltuiala noastră”, a insistat Marco Rubio.

„Atât republicanii, cât şi democraţii au respins întotdeauna ideea că CPI ar putea urmări penal cetăţeni americani, membri ai forţelor noastre armate sau lideri politici americani. Statele Unite nu au aderat niciodată la această Curte, nu avem nevoie de ea şi nu o dorim”, a declarat Rubio într-un comunicat.

Prevăzute pentru o perioadă de 180 de zile, aceste sancţiuni interzic toate tranzacţiile financiare cu CPI, pentru „a-i bloca resursele şi a-i reduce capacitatea de a opera”, a continuat şeful diplomaţiei americane. Perioada ar putea fi ajustată „în funcţie de succesele sau eşecurile acestor eforturi”, a mai spus Rubio.

Anunţul Statelor Unite a venit în urma unei serii de sancţiuni deja impuse din februarie 2025 împotriva a jumătate dintre cei 18 judecători ai CPI şi a altor oficiali, după ce Curtea de la Haga a emis un mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, un aliat apropiat al SUA.