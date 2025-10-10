Nepalezi care lucrau în România, păcăliți să meargă în Grecia. Ce a descoperit o anchetă a poliției elene

Grecia a destructurat o rețea criminală care a traficat zeci de bărbați nepalezi, care au fost bătuți și obligați să lucreze în ferme din toată țara în condiții degradante, cu salarii mici sau chiar fără să îi plătească, a anunțat poliția elenă, potrivit Reuters.

Poliția a pus sub acuzare 17 persoane, dintre care 10 cetățeni pakistanezi, pentru participarea la banda care opera cel puțin din noiembrie 2024. Alte 100 de persoane au fost arestate pentru că nu aveau permise de ședere legale.

Bărbații lucrau și trăiau în „condiții insalubre și degradante”, a declarat poliția într-un comunicat. Agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene, Europol, a asistat la operațiune și va extinde ancheta și în alte țări.

Una dintre persoanele acuzate de apartenență la grupare, o femeie nepaleză în vârstă de 29 de ani, avea sarcina de a promova locurile de muncă în Grecia și Europa și de a recruta bărbați care lucrau legal în țările balcanice, inclusiv România, promițându-le salarii mai bune și condiții de muncă favorabile.

Banda confisca documentele de identitate ale victimelor la sosirea acestora în Grecia, iar unii erau bătuți sau răpiți dacă încercau să plece și erau obligați să plătească răscumpărări pentru a fi eliberați.

Poliția a declarat că bărbații, care locuiau în adăposturi temporare sau depozite din centrul Greciei și din sud-vestul peninsulei Peloponez, lucrau în condiții grele, având foarte puțin timp de odihnă și primind salarii minime.

Cazul este anchetat de un procuror din cadrul parchetului elen.

Foto: DreamsTime.com