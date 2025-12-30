Nepoata lui Charlie Chaplin susține că trăia într-un copac când James Cameron a căutat-o să joace în noul film „Avatar”

Ceea ce i-a adus în cele din urmă împreună pe Oona Chaplin și pe James Cameron a fost ceva cu totul diferit de strălucirea premierelor cinematografice, covoarele roșii de la acestea sau bugetul uriaș din jurul filmelor „blockbuster” precum „Avatar”. Sau poate nu chiar atât de diferit, având în vedere mesajul ecologist inconfundabil al celei mai profitabile francize cinematografice din istorie, scrie El Pais.

„Am vorbit [cu Cameron] vreo 40 de minute despre Pământ”, a povestit actrița în vârstă de 39 de ani într-un interviu acordat publicației spaniole. „I-am spus că locuiam într-o casă în copac și că începeam un proiect de permacultură cu o prietenă. Am vorbit despre lucernă, potasiul din sol, agricultură organică și biodinamică… El este foarte implicat în toate aceste lucruri”, a explicat ea.

Câteva luni mai târziu, rolul în care își pusese tot sufletul în timpul procesului de selecție – temuta lideră a tribului care provoacă clanul principal în noul film Avatar: Foc și cenușă a devenit al ei.

Însă Chaplin, care s-a făcut remarcată în rolul lui Talisa Maegyr din popularul serial Urzeala tronurilor de pe HBO, a dezvăluit că primele contacte cu echipa regizorului canadian au avut loc cu ani înainte de apariția precedentului film Avatar, Calea apei, în care ea nu a jucat.

Oona Chaplin alături de James Cameron în timpul filmărilor pentru „Avatar: Foc și cenușă”, FOTO: Mark Fellman / AFP / Profimedia Images

Oona Chaplin spune că s-a identificat instant cu personajul ei din noul film „Avatar”

„A fost unul dintre cele mai mari momente din viața mea. Era 2017 și tocmai fusesem în Cuba cu niște prieteni, unde construiam o casă în copac, în junglă. Îmi amintesc că mă gândeam: ‘Asta vreau să fac de acum înainte: să trăiesc la țară, singură, nu-mi pasă de nimic altceva’. Dar a apărut oportunitatea de a o întâlni pe directoarea de casting a Avatar și m-am gândit că ar fi un bun pretext să părăsesc casa din copac”, a povestit ea râzând, potrivit jurnaliștilor de la El Pais.

„M-am identificat cu personajul meu pentru că, în acea perioadă, eram foarte conectată la nedreptățile din lume; simțeam multă furie. L-am întâlnit pe James Cameron și, deși este intimidant, emană o pasiune contagioasă. Este un erou, un geniu care m-a făcut să mă simt capabilă și sprijinită. Mi-am spus: ‘Nu e loc de rușine aici, nu există a doua șansă. Dau tot ce am, iar orice se va întâmpla, se va întâmpla’”, a povestit actrița.

Noul film Avatar al lui Cameron, al treilea dintre cele cinci pe care vrea să le producă, a ajuns la încasări de peste 760 de milioane de dolari în mai puțin de două săptămâni de la lansarea sa în data de 19 decembrie.

Primul lungmetraj Avatar din 2009 rămâne filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu vânzări de bilete în valoare de 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial, în timp ce The Way of Water se află pe poziția a treia, cu încasări totale de 2,3 miliarde. Pe poziția a doua, între cele două lungmetraje Avatar ale sale se află filmul cu supereroi Avengers: Endgame din 2019, cu încasări de 2,79 miliarde de dolari.