Netanyahu amenință după armistițiul SUA-Iran: „Israelul poate relua în orice moment lupta” / Premierul israelian contrazice presa americană, care scrie că Tel Avivul a aflat în ultimul moment de acord

Israelul este „pregătit să reia în orice moment lupta” împotriva Iranului, ameninţă miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP, conform News.ro.

Acordul de încetarea focului a fost încheiat „în deplină cooperare” cu Israelul, a subliniat Benjamin Netanyahu, citat de Reuters.

Israelul „nu a fost informat abia în ultimul moment”, a dat el asigurări,

Cotidianul american de afaceri The Wall Street Journal (WSJ) a scris anterior contrariul.

Israelul a fost informat în ultimul moment despre acordul de încetarea focului între Statele Unite şi Iran, potrivit WSJ.

Israelul şi-a exprimat nemulţumirea faţă de acest acord, potrivit cotidianului american.

Ministrul israelian de Externe Gideon Saar a declarat, la rândul său, anterior, că nu s-a „terminat” nimic, după armistiţiul încheiat de către Statele Unite cu Iranul.

El consideră că poziţiile Washingtonului şi Teheranului sunt foarte îndepărtate.

„Nimic nu s-a terminat încă”, a declarat miercuri, la postul israelian Canal 11 Gideon Saar.

„Nu văd cum este posibil să se apropie poziţiile Statelor Unite şi Iranului”, a apreciat el.

Iranul spune că a doborât o dronă și amenință cu „răspuns puternic”

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, armata ideologică a țării, a anunțat miercuri că a doborât o dronă Hermes 900 în orașul Lar (în sudul țării), denunțând o încălcare a armistițiului convenit și a avertizat asupra unui riposte puternice la alte încălcări, relatează EFE, conform Agerpres.

Gărzile Revoluționare au avertizat că pătrunderea oricărui avion „inamic” – referindu-se la Statele Unite și Israel – în spațiul aerian al țării, chiar și fără a desfășura operațiuni ofensive, va constitui o încălcare a armistițiului și „va primi un răspuns ferm și puternic”.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că administrația sa consideră că regimul de la Teheran a fost „schimbat” și că SUA vor colabora „îndeaproape” cu conducerea iraniană.

Armata ideologică a țării, a declarat miercuri că „nu are încredere” în promisiunile Statelor Unite și a afirmat că va răspunde la orice agresiune americană sau israeliană care va avea loc în timpul armistițiului.