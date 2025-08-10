Netanyahu, contestat din interior: Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului de ocupare a Gazei

Mii de oameni au protestat sâmbătă, 9 august, la Tel Aviv pentru a cere încetarea focului în Gaza și returnarea ostaticilor care mai sunt în captivitate în enclavă. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia guvernului de a ocupa orașul Gaza, relatează AFP și Agerpres.

Protestatarii au purtat pancarte și fotografii cu ostaticii încă deținuți în teritoriul palestinian, cerând guvernului să asigure eliberarea lor.

Joi seara, guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat o nouă fază a operațiunilor militare împotriva Hamas în Fâșia Gaza, inclusiv ocuparea orașului Gaza. Anunțul acestui plan a provocat dezaprobarea internațională.

Pe lângă dezarmarea Hamas și returnarea „tuturor ostaticilor, vii și morți” care se află încă în mâinile Hamas, planul israelian vizează demilitarizarea Fâșiei Gaza și plasarea acesteia sub control israelian, înainte de a institui „o administrație civilă” care să nu fie „nici a Hamas, nici a Autorității Palestiniene”, potrivit premierului Netanyahu.

Războiul din Fâșia Gaza a fost declanșat după ce organizația palestiniană Hamas a lansat un atac fără precedent asupra Israelului la 7 octombrie 2023, care s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unei numărători a AFP bazate pe date oficiale israeliene.

De atunci, represaliile israeliene au ucis cel puțin 61.330 de persoane în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății al Hamas, considerate fiabile de ONU.