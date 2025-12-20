Netanyahu intenţionează să-l informeze pe Trump despre posibile noi lovituri asupra Iranului

Preşedintele american Donald Trump urmează să fie informat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o ameninţare care ar putea necesita acţiuni rapide, a relatat sâmbătă postul NBC News, preluat de Reuters.

Potrivit postului american, oficialii israelieni sunt îngrijoraţi că Iranul este pe cale să reconstruiască instalaţiile de îmbogăţire a uraniului pe care Statele Unite le-au bombardat în iunie şi se pregătesc să-l informeze pe președintele Trump despre opţiunile de a ataca din nou programul iranian de rachete.

Agenția Reuters menţionează în schimb că nu a putut verifica independent informaţiile prezentate de NBC News.

Instalaţiile nucleare iraniene au fost avariate de bombardamentele din vară, dar nu este clar în ce măsură acestea au afectat şi stocul de uraniu îmbogăţit şi nici unde ar fi acesta ascuns în prezent.