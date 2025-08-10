Netanyahu: Planul de a prelua controlul orașului Gaza este „cea mai rapidă” cale de a încheia războiul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că, în condițiile în care gruparea palestiniană Hamas refuză să depună armele, Israelul nu are de ales decât să „ducă treaba până la capăt” și să o înfrângă. El a afirmat că Israelul controlează militar aproximativ 70-75% din Fâșia Gaza, dar că mai există două „bastioane” unde s-ar afla combatanți Hamas: orașul Gaza și „taberele centrale și moasi”, notează The Guardian.

Într-o conferință de presă susținută duminică la Ierusalim, Netanyahu și-a apărat în continuare planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza, plan care a fost puternic criticat pe plan internațional, inclusiv de aliați occidentali.

„Contrar afirmațiilor false, acesta este cel mai bun mod de a pune capăt războiului și cel mai bun mod de a-l încheia rapid. Vom face acest lucru permițând mai întâi populației civile să părăsească în siguranță zonele de luptă către zone sigure desemnate, unde vor primi suficiente alimente, apă și îngrijire medicală, așa cum am făcut și înainte.

Și, din nou, contrar afirmațiilor false, politica noastră pe tot parcursul războiului a fost să prevenim o criză umanitară, în timp ce politica Hamas a fost să o provoace.

De la începutul războiului, Israelul a permis intrarea a aproape două milioane de tone de ajutor umanitar. Nu cunosc nicio altă armată care să fi facilitat un astfel de ajutor pentru populația civilă aflată pe teritoriul inamic. Dacă am fi avut o politică de înfometare, nimeni din Gaza nu ar fi supraviețuit după doi ani de război. Politica noastră a fost însă exact opusul”, a spus Netanyahu.

Premierul israelian a mai spus că singurele persoane care sunt deliberat înfometate în Gaza sunt ostaticii, nu civilii palestinieni. El susține că presa a distorsionat realitatea privind foametea, bazându-se pe statistici și afirmații ale Hamas. Netanyahu face referire la imagini false cu copii înfometați, inclusiv la o fotografie de copertă din New York Times.

Premierul israelian a adus apoi în discuție antisemitismul, spunând că „fiecare masacru al poporului evreu a fost precedat de o campanie masivă de denigrare”.

Netanyahu a mai punctat că Israelul lucrează pentru a intensifica distribuirea ajutoarelor într-un „val umanitar” coordonat cu Washingtonul, în timp ce forțele sale se pregătesc să avanseze spre orașul Gaza.

„Calendarul pe care l-am stabilit pentru această acțiune este destul de scurt. Vrem, în primul rând, să permitem crearea zonelor sigure, astfel încât populația civilă din orașul Gaza să poată pleca”, a adăugat el.

„Nu vreau să vorbesc despre termene exacte, dar discutăm despre un interval destul de scurt, pentru că vrem să punem capăt războiului. Așa vom pune capăt războiului.”

Cabinetul politic și de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineața un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, în contextul în care țara își extinde operațiunile militare, în ciuda criticilor tot mai intense din țară și din străinătate cu privire la războiul devastator care durează de aproape doi ani.