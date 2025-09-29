Netanyahu și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha, într-un apel dat de la Casa Albă

Washington, SUA, 7 iulie 2025: Președintele american Donald Trump (stânga) ascultă discursul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu (centru), în timpul unei cine în onoarea acestuia, în Blue Room, la Casa Albă. FOTO: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pentru atacul din Doha, într-o convorbire telefonică purtată luni de la Casa Albă, au declarat surse familiarizate situației pentru Reuters și Axios.

Apelul către premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a avut loc în marja întâlnirii de luni de la Washington între Netanyahu și președintele american Donald Trump.

Potrivit unei alte surse informate despre discuții, o echipă tehnică din Qatar se află, de asemenea, la Casa Albă.

Premierul israelian și-a exprimat, de asemenea, regretul pentru uciderea unui ofițer de securitate qatarez, mai notează Axios.

Scuzele Israelului pentru atac au fost o condiție esențială impusă de Qatar pentru a relua medierea cu Hamas privind un acord care să pună capăt războiului din Gaza și să ducă la eliberarea ostaticilor rămași.

Trump a avut o convorbire cu emirul Qatarului înainte ca Netanyahu să ajungă la Casa Albă.

Israelul a încercat, în atacul din 9 septembrie de la Doha, să îi elimine pe liderii Hamas, dar a reușit doar să ucidă oficiali de rang inferior, provocând în schimb indignarea liderilor arabi. Lovitura a contribuit, paradoxal, la crearea unui impuls regional pentru un acord cuprinzător de încheiere a războiului, pe care Trump speră să îl anunțe în timpul vizitei lui Netanyahu.