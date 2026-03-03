Netanyahu spune că războiul din Iran „nu va dura ani”: „Nu va fi fără sfârșit”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a exclus posibilitatea ca actualul conflict să fie unul de lungă durată precum a fost cazul în alte războaie din regiune, relatează Reuters.

„Am spus că ar putea fi rapid și decisiv. Poate dura ceva timp, dar nu va dura ani de zile. Nu este un război fără sfârșit”, a declarat Netanyahu luni, în cadrul emisiunii „Hannity” de pe televiziunea americană Fox News.

Președintele american Donald Trump a estimat în declarații de presă făcute în weekend că războiul va dura patru-cinci săptămâni, dar ulterior a afirmat că este un război amplu, fără termen limită.

După atacurile Israelului și SUA de sâmbătă, care l-au ucis pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone nu numai împotriva Israelului și forțelor americane, ci și împotriva mai multor țări din regiune care sunt aliate cu SUA, paralizând transporturile energetice vitale la nivel global din Golf, precum și sute de rute aeriene aglomerate pe distanțe scurte și lungi.

Locotenent-colonelul israelian Nadav Shoshani a declarat într-o conferință de presă prin videoconferință că durata campaniei militare ar putea varia, în funcție de evoluția situației. „Ne-am pregătit pentru o durată generală de câteva săptămâni”, a explicat el.

Întrebat dacă Israelul ar putea trimite forțe terestre în Iran, Shoshani a răspuns că acest lucru este puțin probabil.

În schimb, armata israeliană a precizat că a trimis mai multe trupe în sudul Libanului și le-a poziționat în puncte apropiate de graniță, ca parte a „apărării avansate”. După încetarea focului din noiembrie 2024 cu Hezbollah, o miliție șiită care servește ca forță proxy iraniană, Israelul a menținut trupe terestre în Liban în cinci puncte strategice.