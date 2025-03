Netflix a dezvăluit cât de popular este serialul său „Adolescence”. Un record

Serialul „Adolescence” a stabilit deja un record major de vizionări după al doilea weekend de streaming pe Netflix, relatează revista Variety.

După ce a debutat cu un număr impresionant de 24,3 milioane de vizionări în primele patru zile de la lansare, Adolescence a fost cel mai urmărit titlu pe Netflix în săptămâna 17-23 martie, adăugând alte 42 de milioane de vizionări. Cifrele au fost publicate recent pe Tudum, site-ul de știri al Netflix.

Revista Variety arată că, având un total de 66,3 milioane de vizionări unice în mai puțin de două săptămâni, Adolescence a devenit cea mai urmărită miniserie sau serie limitată din istoria Netflix într-un interval de timp atât de scurt după lansare.

Asta înseamnă că noua miniserie cu 4 episoade a depășit seriale cunoscute ca Dahmer sau The Queen’s Gambit, alte serii cu care platforma americană de streaming a impresionat publicul global.

Succesul este cu atât mai neașteptat pentru compania americană de streaming întrucât aceasta pare să fi făcut investiții minime în promovarea Adolescence. Seria creată de Stephen Graham și Jack Thorne nu a fost inclusă măcar în „Titlurile lunii martie” pe Netflix în newsletter-ul lunar publicat de companie cu noutățile în materie de filme, seriale și alte producții.

Netflix a scos în față pentru luna aceasta serialul său The Leopard bazat pe apreciatul roman Il Gattopardo al scriitorului italian Giuseppe Tomasi di Lampedusa, apariția noului sezon al seriei Formula One: Drive to Survive, și lansarea filmului The Electric State, cel mai scump din istoria sa.

Al doilea cel mai urmărit serial pe Netflix în perioada 17-23 martie a fost The Residence, drama produsă de Shonda Rhimes cu Uzo Aduba și Giancarlo Esposito în rolurile principale, care a debutat cu 6,4 milioane de vizionări în primele 4 zile de la lansare. Pe locul trei s-a clasat serialul de comedie Running Point, care a adunat 3,5 milioane de vizionări în a patra sa săptămână în clasament.

Creatorii serialului „Adolescence” exclud să facă un al doilea sezon

Succesul uriaș de care s-a bucurat noua serie a stârnit deja discuții despre un posibil al doilea sezon, după cum relatează The Independent. Netflix a comandat în mod faimos un al doilea sezon pentru Squid Game, cel mai popular serial din istoria sa, deși acesta a fost gândit și scris ca o serie limitată cu un final închis.

Același lucru s-a întâmplat și cu Dahmer, deși acesta a fost reluat sub forma unui serial-antologie, cu sezonul 2 concentrându-se în jurul poveștii fraților criminali Erik și Lyle Menendez.

Într-un interviu acordat pentru This Morning de la ITV, Jack Thorne a fost întrebat dacă ar crea un al doilea sezon, care să se concentreze pe povestea lui Katie.

„Nu cred că suntem persoanele potrivite pentru a spune povestea lui Katie”, a răspuns el. „Cred că există alți creatori care ar putea spune drame frumoase despre Katie sau fete ca ea, și că acele emisiuni ar trebui realizate”, a mai spus acesta.

„Scopul nostru a fost să încercăm să spunem povestea lui Jamie cât de complet posibil și poate că încercarea de a spune povestea ei ar dilua asta într-un fel, iar noi am putea fi inadecvati pentru această sarcină”, a continuat el.

Thorne a spus că un alt motiv pentru care nu va exista un sezon doi din partea sa și a lui Graham ține de faptul că „povestea lui Jamie este încheiată”.

„Nu cred că mai există vreun loc unde să ducem povestea lui Jamie, așa că nu cred că va exista un sezon doi”, a subliniat el.

FOTO articol: Bekir Ugur / Dreamstime.