Netflix a dat o nouă lovitură neașteptată cu un serial pe care l-a lansat zilele trecute, unul care întreabă spectatorii „ce ai face dacă fiul tău adolescent e acuzat de crimă?”

„Aceasta e doar una dintre întrebările aflate în centrul noii drame criminaliste Adolescence”, ne mai spune descrierea oficială publicată de Netflix pentru serialul tradus pentru abonații săi din România drept Adolescență coruptă.

Revista Variety oferă o descriere ceva mai detaliată, notând că Adolescence este un serial limitat în patru părți în care fiecare episod este filmat dintr-un singur cadru continuu, „amplificând intensitatea emoțională”.

Povestea îl urmărește pe Jamie Miller, un elev de 13 ani interpretat de actorul debutant Owen Cooper, care este arestat sub suspiciunea că și-a ucis o colegă de clasă.

„Acțiunea se desfășoară în timp real, de la percheziția matinală a poliției, la momentul în care este dus la secție pentru interogatoriu și până la descoperirea adevărului despre ce s-a întâmplat cu adevărat cu colega sa. Dar a fost el cu adevărat vinovat?”, mai notează Variety.

Premisa, modul în care este filmat și marea dezvăluire legată de intrigă au făcut ca serialul să fie pe larg comentat pe rețelele de socializare, atât în Statele Unite, cât și alte țări din jurul lumii, inclusiv România.

„Adolescence: De ce vorbește toată lumea despre această miniserie de pe Netflix”, întreabă inclusiv publicații ca India Today, în timp ce Forbes scrie despre o „capodoperă” tehnică datorită manierei în care a fost filmat.

Serialul „Adolescence” dramatizează o „epidemie reală”

După cum explică Forbes, noua miniserie Netflix nu se bazează pe un singur caz real, Stephen Graham, unul dintre cei doi creatori ai săi, declarând Adolescence a fost inspirat de „epidemia în creștere” a crimelor comise cu cuțitul în Marea Britanie.

„A fost un incident în care un băiat tânăr [a fost pus sub acuzare că] a înjunghiat o fată”, a declarat Graham într-un interviu acordat Tudum, site-ul de știri al Netflix. „M-a șocat. Mă gândeam: ‘Ce se întâmplă? Ce se petrece în societate de ajungem ca un băiat să înjunghie o fată până la moarte? Care este elementul declanșator aici?’ Și apoi s-a întâmplat din nou, și din nou, și din nou. Mi-am dorit cu adevărat să aduc asta în prim-plan și să întreb: ‘De ce se întâmplă asta astăzi? Ce se întâmplă? Cum am ajuns aici?’”, a explicat acesta.

Potrivit Oficiului Național de Statistică de la Londra, 83% dintre omuciderile înregistrate în rândul adolescenților britanici în 2023-2024 au implicat o armă albă.

Jack Thorne, celălalt creator al serialului Adolescence, a explicat la rândul său că una dintre motivații a fost explorarea furiei masculine. Graham a declarat pentru revista Vanity Fair că inițial nu era familiarizat cu conceptul de „manosferă” – o rețea controversată de site-uri, bloguri, forumuri și comunități online preponderent din lumea anglo-saxonă care pretind că apără drepturile bărbaților și se mândresc prin opoziția lor față de feminism.

„Nu știam ce este până când Jack [Thorne] mi-a povestit totul despre asta, și pur și simplu am fost uluit”, a spus el.

„Adolescence” a devenit instant cel mai urmărit serial al Netflix

Datele publicate de FlixPatrol, site-ul de referință care urmărește în timp real succesul de care se bucură filmele și serialele pe diferitele platforme de streaming disponibile în jurul lumii, arată că Adolescence a devenit încă din ziua lansării vinerea trecută cea mai urmărită serie a Netflix pe aproape toate piețele sale, inclusiv cea internă din Statele Unite și cea locală din România.

Succesul este cu atât mai neașteptat pentru compania americană de streaming întrucât aceasta pare să fi făcut investiții minime în promovarea filmului. Seria creată de Graham și Thorne nu a fost inclusă măcar în „Titlurile lunii martie” pe Netflix în newsletter-ul lunar publicat de companie cu noutățile în materie de filme, seriale și alte producții.

Netflix a scos în față pentru luna aceasta serialul său The Leopard bazat pe apreciatul roman Il Gattopardo al scriitorului italian Giuseppe Tomasi di Lampedusa, apariția noului sezon al seriei Formula One: Drive to Survive, și lansarea filmului The Electric State, cel mai scump din istoria sa.

Situația amintește de succesul de care s-a bucurat anul trecut seria Baby Reindeer („Micuțul meu ren”), care a intrat pentru scurt timp în topul celor mai urmărite 10 seriale din istoria Netflix, în pofida faptului că nu a avut buget de marketing.

La fel ca în cazul Baby Reindeer, Adolescence a fost pe larg lăudat de criticii de film, având o rată a aprobării de 98% din partea acestora pe agregatorul Rotten Tomatoes. Pe Metacritic, care publică o medie ponderată, noul serial Netflix are un rating de 90 / 100.

Serialul „nu e unul ușor de privit… Dar prin ceea ce are de spus Adolescence, și cât de elocvent și îndrăzneț o spune, el e de asemenea printre cele mai bune lucruri – și un concurent timpuriu pentru cel mai bun lucru – pe care îl veți vedea anul acesta pe micile ecrane”, notează recenzia publicată de revista Rolling Stone.