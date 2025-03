Două seriale apreciate se întorc în streaming / Netflix vine cu o nouă serie după un roman celebru / Filmul de top pe cale să apară în cinematografe

Lunga așteptare s-a încheiat pentru fanii a cel puțin două seriale apreciate, săptămâna aceasta fiind dezvăluite atât data de lansare pentru sezonul 2 al „Andor”, cât și pentru „1923”. Netflix în schimb la propune abonaților săi un nou serial care va adapta un roman celebru, în timp ce sălile de cinema se pregătesc pentru premiera unui film de top. În noua ediție a rubricii Nerd Alert mai poți citi și despre actorul ales pentru unul dintre cele mai importante roluri din viitorul serial „Harry Potter”, filmul făcut de un regizor apreciat despre Miguel de Cervantes, dar și ce s-a ales de zvonul săptămânii de la Hollywood.

Două seriale apreciate se întorc în streaming

Săptămâna aceasta ne-a rezervat două vești majore la capitolul seriale făcute pentru streaming, hai să le vedem fără prea multe introduceri. Prima a venit de la Disney+, care a anunțat în sfârșit data de lansare a sezonului pentru Andor, apreciatul său serial Star Wars lansat cu 3 ani în urmă: 22 aprilie. Pentru cei care l-au ratat, serialul cu Diego Luna în rolul titular a fost creat ca un prolog pentru Rogue One, filmul Star Wars apărut în 2016 care s-a bucurat de un succes peste așteptări în rândul fanilor francizei galaxiei foarte, foarte îndepărtate.

Aceștia nu vor avea desigur nevoie de nicio explicație suplimentară legată de serialul Andor. Pentru ceilalți, cea mai sumară descriere aș zice că ar fi că e genul de serial care poate să îți placă și dacă nu ești fan al Star Wars sau al genului S.F. în general. Rotten Tomatoes îl pun pe primul loc în clasamentul lor al celor mai apreciate seriale SW, deși metodologia nu mi-e întru totul clară. Însă și pe IMDb Andor are nota medie 8,4 / 10, în spatele doar a Mandalorian (8,6 / 10), din câte îmi dau seama. Disney+ a venit și cu un trailer „teaser” pentru sezonul 2:

Dacă despre întoarcerea în streaming a Andor am aflat dintr-un comunicat remis de Disney+, informația că sezonul 2 al 1923 e pe cale să revină la rândul său a fost oarecum îngropată în newsletter-ul lunar al SkyShowtime. Da, e vorba de acel 1923 inspirat de popularul Yellowstone, cel în care Harrison Ford și Helen Mirren sunt cap de afiș. Nota de 8,3 / 10 de pe IMDb e grăitoare, cred. Vestea și mai bună e că sezonul 2 al 1923 va avea premiera luna aceasta, în data de 10 martie, când vor fi lansate primele 3 episoade din totalul de 12 pe care le va avea.

„În cel de-al doilea sezon din 1923, o iarnă nemiloasă lovește ferma Dutton, aducând noi provocări și afaceri neterminate pentru Jacob (Ford) și Cara (Mirren). În timp ce vremea dificilă și adversarii amenință să pună capăt moștenirii Dutton, Spencer (Brandon Sklenar) pornește spre casă într-o călătorie grea, împotriva cronometrului, pentru a-și salva familia din Montana. Între timp, Alexandra (Julia Schlaepfer) pleacă într-un chinuitor voiaj transatlantic pentru a-l găsi pe Spencer și a-și trăi iubirea alături de el”, ne spune descrierea oficială publicată de SkyShowtime.

HBO l-a ales pe John Lithgow pentru rolul profesorului Dumbledore în serialul „Harry Potter”

Deci nu e până la urmă Sir Mark Rylance, dorit inițial de televiziunea americană pentru unul dintre cele mai îndrăgite roluri din serialul Harry Potter pe care l-a anunțat în 2023. Însă puțini ar fi, cred, cei care ar obiecta față de alegerea lui John Lithgow pentru rolul interpretat inițial de Richard Harris în primele două filme Harry Potter, înainte ca el să fie preluat de Michael Gambon după moartea celui dintâi în 2002. Cum Gambon s-a stins de asemenea din viață cu doi ani în urmă, HBO a avut dificila sarcină de a găsi un înlocuitor.

„Ei bine, a fost o surpriză totală pentru mine. Am primit un telefon la Festivalul de Film Sundance pentru încă un film și nu a fost o decizie ușoară, pentru că, din păcate, va fi ceea ce mă va defini pentru ultimul capitol din viața mea”, a dezvăluit Lithgow într-un interviu acordat săptămâna aceasta site-ului ScreenRant. Ca o paranteză, da, despre serialul Harry Potter e vorba. Actorul britanic în vârstă de 79 de ani zice de „film” fiindcă în limba engleză termenul poate fi folosit și într-un sens mai general pentru a face referire la seriale.

Pentru cei care au ratat vestea, planul HBO este să adapteze din nou toate cărțile lui J.K. Rowling pentru TV, cu o distribuție complet nouă care va interpreta personaje familiare precum Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley și restul școlii de la Hogwarts. Rowling va fi producător executiv alături de Neil Blair și Ruth Kenley-Letts. Lithgow e primul nume confirmat oficial pentru serialul pe care HBO își propune să îl lanseze anul viitor, deși nimic nu e tocmai sigur în momentul de față în această privință. Lithgow a glumit puțin pe seama subiectului.

„Dar sunt foarte entuziasmat. Unii oameni minunați își îndreaptă înapoi atenția la Harry Potter. De aceea a fost o decizie atât de greu de luat. La petrecerea de final voi avea cam 87 de ani, dar am spus ‘da’”, a afirmat actorul, cu referire la vârsta pe care ar urma să o aibă dacă planurile HBO pentru un serial cu mai multe sezoane se vor confirma. Dacă numele lui Lithgow nu îți spune nimic sau sună vag familiar fără să știi exact de unde, e probabil fiindcă e unul dintre acei actori pe care îi știe toată lumea, deși mai puțin după nume, cât după față.

John Lithgow la ediția din 2025 a galei Premiilor Sindicatului Actorilor americani, FOTO: CraSH-imageSPACE / Imago Stock and People / Profimedia

Netflix vine cu o nouă serie după un roman celebru

După ce în decembrie a lansat Un veac de singurătate, serialul său bazat pe celebrul roman al lui Gabriel García Márquez, Netflix se pregătește acum să lanseze o nouă producție după un roman cunoscut. „În centrul poveștii se află Don Fabrizio Corbera, prințul de Salina, care duce o viață privilegiată, înconjurat de frumusețe. Cum Italia să îndreaptă către unificare și vechea aristocrație se simte amenințată, prințul realizează că viitorul familiei sale este în pericol și că are nevoie de noi alianțe, fiecare dintre acestea punându-i sub semnul întrebării principiile”.

Așa sună descrierea Netflix pentru The Leopard, adaptarea sa pentru romanul Il Gattopardo al scriitorului italian Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Va trebui probabil să îl întrebăm pe Dan Alexe cum a ajuns Ghepardul tradus drept leopard în engleză, că nu e tocmai același lucru. Cert e că după publicarea sa în 1958 cartea a devenit cel mai vândut roman din istoria Italiei iar în anul următor a câștigat cel mai prestigios premiu pentru ficțiune al țării, Premiul Strega. Printre altele, e considerat și azi unul dintre cele mai importante romane din literatura italiană modernă.

Dincolo de valoarea sa literară incontestabilă, vânzările după publicare au fost impulsionate și de statutul lui Tomasi, acesta fiind un prinț de Lampedusa și duce de Palma. Cu alte cuvinte, un membru al aristocrației italiene care și-a pierdut oficial titlurile nobiliare după al Doilea Război Mondial, când italienii au votat pentru abolirea monarhiei care a colaborat cu Mussolini și mișcarea sa fascistă. „Serialul va aborda într-o manieră modernă teme fără vârstă, precum puterea, dragostea și prețul progresului”, ne mai spune Netflix despre noua sa producție.

The Leopard va fi lansat în streaming în data de 5 martie, adică miercurea aceasta, și va avea 6 episoade. Deadline îl numește „unul dintre cele mai mari pariuri” ale Netflix pentru 2025, și cred că e lesne de înțeles de ce. Cititorii mai în vârstă sau cei pasionați de cinema își vor aminti probabil că The Leopard e și numele unui film din 1963 premiat cu Palme d’Or, care i-a numărat printre actorii săi pe, ahem, Burt Lancaster, Claudia Cardinale și Alain Delon. Cum lansarea sa e iminentă, avem și un trailer pentru serialul Netflix, așa că nu o mai lungesc cu prezentările:

Spaniolii au făcut un film despre Miguel de Cervantes

Trecând de la seriale la filme, săptămâna aceasta am avut parte de un prim trailer „teaser” pentru The Captive („El cautivo”), lungmetrajul pe care revista Variety îl descrie drept un „origin story” pentru nimeni altul decât Miguel de Cervantes Saavedra, autorul unui alt roman clasic. Trebuie să amintesc oare că e vorba de Don Quijote? Filmul e regizat de cineastul chiliano-spaniol Alejandro Amenábar, care în 2005 a ridicat în numele Spaniei Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, acordat lungmetrajului apreciat The Sea Inside („Mar adentro”).

Amenábar a fost scenarist, regizor, producător și compozitor pentru The Sea Inside. Printre altele, el a câștigat nouă premii Goya și două premii ale Academiei Europene de Film. În ceea ce privește noul său film despre Cervantes, acesta a intrat în post-producție, după ce a fost filmat anul trecut la Valencia, Alicante și Sevilla.

Filmul, care a fost filmat anul trecut în locații din Valencia, Alicante și Sevilla, este acum în post-producție. Data de lansare în cinematografele spaniole este 17 octombrie, sub distribuția Disney. Povestea sa se desfășoară în 1575, când Cervantes, un soldat rănit în vârstă de 28 de ani este ținut prizonier de corsarii otomani în Algeria. „Având un timp limitat, o moarte crudă îl așteaptă dacă concetățenii săi nu vor plăti răscumpărarea cât mai curând; dar în închisoarea sa, Cervantes descoperă un refugiu surprinzător – arta povestirii”, aflăm din descrierea oficială.

Cu alte cuvinte, filmul se va axa pe perioada în care Cervantes a fost prizonier la mauri, după cum sugerează și titlul său. În mod normal asta ar fi fost o știre cu care să deschid rubrica Nerd Alert, doar că deocamdată nu e clar când vom putea vedea filmul și în România. În Spania urmează să aibă premiera în cinematografe, distribuit de Disney, în timp ce diverși distribuitori l-au cumpărat pentru o serie de alte țări europene. În România însă nu avem deocamdată o dată de lansare oficială, deși asta nu înseamnă că The Captive nu o să apară și la noi.

Filmul de top pe cale să apară în cinematografe

La șase ani după succesul uriaș al lungmetrajului său Parasite, care a câștigat trofeul Palme d’Or la Cannes, apoi premiul Oscar pentru cel mai bun film, regizorul sud-coreean Bong Joon-ho se întoarce în cinematografe cu un nou film ce se anunță de top. Cititorii de cursă lungă ai rubricii Nerd Alert își vor da seama poate că mă refer la Mickey 17, un film despre care am scris de mai multe ori. Nu de alta dar în distribuție îi avem pe Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo sau actrița de origine română Anamaria Vartolomei.

Amintesc fugitiv că Vartolomei, care a jucat recent și în noul film Contele de Monte Cristo, e considerată una dintre stelele în ascensiune ale cinematografiei franceze iar prezența sa în filmul lui Bong Joon-ho doar îi va consolida acest statut. Dar, dincolo de distribuție, ceea ce sare cel mai mult în evidență cu privire la Mickey 17 e premisa sa. Robert Pattinson îl interpretează pe Mickey, un personaj angajat voluntar într-un program al unei companii spațiale care îi permite să aibă mai multe vieți succesive, până în punctul în care a muri „devine un obicei”.

Nu o lungesc foarte mult cu povestea că trailerul pe care îl poți vedea puțin mai jos mi se pare destul de edificator. Mickey 17 a avut premiera luna trecută la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a fost pe larg lăudat. Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes are o rată a aprobării de 88% din partea specialiștilor, în timp ce pe Metacritic are un rating general de 75 / 100. Unii critici notează că noul lungmetraj al regizorului sud-coreean amintește de pericolele corporatismului fascist, o parte din ei arătând direct cu degetul înspre Elon Musk.

„Cred că personajul lui Mickey va atinge o coardă sensibilă în rândul multor tineri. Toată lumea vrea să simtă că ei sunt importanți, de neînlocuit și să își găsească propria identitate și prezență, dar societatea reală nu îi tratează în modul respectiv… Dacă îți dai demisia de la locul de muncă, poți fi înlocuit cu ușurință de altcineva. Dacă mori, poți fi de asemenea înlocuit de un alt muncitor, ceea ce te face să te simți destul de înspăimântat și trist și deprimat, iar noi cred că am avut șansa să explorăm asta prin jobul extrem pe care îl are Mickey”.

Asta a declarat Bong Joon-ho într-un interviu acordat agenției Reuters zilele trecute. Mickey 17 apare și după o lungă așteptare, el fiind programat inițial să fie lansat în cinematografe în data de 29 martie a anului trecut. Însă lansarea sa a fost amânată din cauza grevei care a paralizat Hollywood în 2023 și a mai multor întârzieri în faza de post-producție. Însă așteptarea e pe cale să se încheie întrucât noul lungmetraj semnat de Bong Joon-ho va fi lansat în cinematografele din România pe 7 martie, concomitent cu premiera sa din America de Nord și de pe alte piețe.

Șefa Lucasfilm lasă de înțeles că va pleca… la un moment dat

Nu puteam să închei rubrica Nerd Alert de weekendul acesta fără să scriu și despre zvonul săptămânii care a făcut furori la Hollywood, și anume că Kathleen Kennedy, președinta Lucasfilm din 2012, urmează să se retragă din funcție la sfârșitul lui 2025. Totul a început luni, când Puck News a scris că producătoarea de film veterană intenționează să iasă la pensie când îi expiră contractul actual cu Lucasfilm/Disney. Așa a apărut informația și în presa de la noi.

Chiar dacă a fost vorba de o știre „pe surse” și Variety a atras atenția că o sursă apropiată lui Kennedy a numit povestea publicată de Puck drept „speculații pure”, The Hollywood Reporter a scris că a confirmat-o independent din propriile surse și gata a fost. În presa de la Hollywood, inclusiv în revista Variety, au apărut apoi articole privind „moștenirea” lui Kathleen Kennedy la Lucasfilm și despre cine i-ar putea lua locul. E și normal până la urmă, fiindcă puține persoane stârnesc dezbateri atât de aprinse în rândul fanilor Star Wars și nu numai precum Kennedy.

Fanii SW care o detestă spun că ea a ruinat franciza prin noua trilogie de filme, diluează moștenirea lui George Lucas cu atâtea seriale făcute pentru streaming și că aduce „woke”-ism în producțiile Lucasfilm. Susținătorii ei, în schimb, arată înspre succesul uriaș de care s-au bucurat seriale ca Mandalorian sau antemenționatul Andor, printre altele. Cert e că în cele din urmă șefa Lucasfilm a răspuns personal zvonurilor privind retragerea sa iminentă. „Adevărul este, și vreau să spun clar și răspicat, nu mă retrag”, a declarat ea într-un interviu pentru Deadline.

„Nu mă voi retrage niciodată din filme,” a continuat ea. „Voi muri făcând filme. Asta este primul lucru important de spus. Nu mă retrag”, a insistat ea. În același timp însă ea a confirmat că lucrează la un „plan de succesiune” cu Bob Iger, CEO-ul gigantului Disney care a cumpărat în 2012 studioul fondat de George Lucas. „Nu voi fi aici pentru totdeauna”, a spus ea. „George [Lucas] m-a rugat acum 13 ani să preiau [rolul] și acum mă gândesc cine mă va înlocui”, a mai declarat Kathleen Kennedy. Concluzia mea ar fi că sursele celor de la Puck News nu au zis prostii.

Kathleen Kennedy la premiera din 2018 a „Solo: A Star Wars Story”, unul dintre filmele Lucasfilm care nu s-au bucurat de prea mare succes, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia Images

Sper că ți-a plăcut rubrica Nerd Alert de duminica aceasta, mai axată pe cinema decât de obicei. În fond, e weekendul Premiilor Oscar.