Netflix are un rival neașteptat și o mare problemă cu serialele sale

Mai îngrijorător pentru șefii companiei, cel mai recent sezon al serialului „Avatar: The Last Airbender”, unul dintre cele mai urmărite titluri de pe Netflix în 2024 și unul dintre cele mai scumpe lansate pe platformă, a înregistrat o scădere de peste 60% chiar din prima săptămână de difuzare. Acest lucru nu este de bun augur pentru evoluția audienței în restul lunii.

Spectatorii renunță tot mai des să se uite la serialele populare ale Netflix după încheierea primului sezon, iar situația nu pare să fie una întâmplătoare sau legată de valorile de producție ale seriilor, ci un trend mai larg care pune în dificultate platformele de streaming.

Un articol exploziv al Bloomberg, bazat pe date interne ale Netflix, dezvăluie această problemă a platformei în privința serialelor în care compania adesea investește sume importante.

TechCrunch scrie că motivele problemei sunt ușor de intuit: Netflix anulează frecvent seriale, cum s-a întâmplat recent cu „The Boroughs”, perioadele de așteptare dintre sezoane sunt prea lungi, iar o bună parte din conținutul platformei este conceput pentru a satisface algoritmii ce sugerează abonaților producții în funcție de gusturile lor individuale, nu din considerente artistice.

Bloomberg notează că situația privind declinul audienței serialelor după primul sezon a făcut ca Netflix să aibă doar două succese uriașe la acest capitol în primele 5 luni ale acestui an: „His & Hers” și al patrulea sezon al „Bridgerton”. Ambele producții au fost lansate în primele două luni ale anului.

Însă datele indică și o schimbare în modul în care oamenii consumă divertisment. Inovația definitorie a Netflix – „binge watching”-ul – a fost lansată într-o perioadă în care serviciile de streaming concurau cu televiziunea tradițională. Astăzi însă, Netflix concurează cu TikTok.

Când Netflix a lansat primele sale seriale originale foarte populare, a venit cu ceva cu totul inedit: „televiziune” conectată la internet și lipsită de reclame, care a înlocuit rutina tradițională a episoadelor difuzate o dată pe săptămână, întrerupte de pauze publicitare.

Marea inovație a Netflix în materie de seriale

În schimb, serialele concepute pentru „binge watching” le permiteau spectatorilor să urmărească ore în șir episoade consecutive, dezvoltând rapid o legătură cu producțiile și personajele lor, legătură care altfel s-ar fi construit în decursul mai multor ani.

În plus, puteai începe vizionarea oricând doreai, nu doar în ziua și la ora stabilite de postul de televiziune, așa cum se întâmpla în cazul televiziunii prin cablu.

Acest mod de vizionare avea sens într-o lume în care Netflix concura încă în principal cu televiziunea tradițională. Netflix a câștigat într-o bună măsură această confruntare. În iunie 2025, celebra firmă de măsurare a ratingurilor Nielsen din Statele Unite a anunțat o nouă eră: pentru prima dată, vizionarea prin servicii de streaming, în stilul promovat de Netflix, a depășit audiențele cumulate ale televiziunii prin cablu.

TechCrunch subliniază că a fost un moment care a arătat limpede că vechii rivali ai Netflix nu mai reprezintă principala amenințare. Astăzi, concurența Netflix nu mai este televiziunea de altădată, ci ceea ce a devenit televiziunea prezentului: aplicațiile video.

TikTok, dar și YouTube, sunt amenințările de astăzi. Deși tindem să privim rivalii Netflix ca fiind platformele concurente de streaming ca HBO Max și Disney+, YouTube, TikTok și un număr în creștere de aplicații de videoclipuri scurte concurează toate pentru același lucru: timpul petrecut de spectatori în fața ecranului.

HotNews l-a întrebat tocmai despre acest subiect pe directorul general al unei alte platforme majore de streaming, SkyShowtime, într-un interviu pe care i l-am luat anul trecut. Răspunsul său a fost însă mai degrabă evaziv.

„Oamenilor le place adesea să vorbească despre cum s-au schimbat lucrurile. Uneori ajută să vorbim despre cum lucrurile au rămas la fel și ce a rămas la fel. Iar evoluția streaming-ului în ultimii câțiva ani ne arată că multe dintre aceleași lucruri, multe dintre aceleași reguli din televiziunea tradițională, încă se aplică”, a insistat Monty Sarhan.

Logourile marilor platforme de streaming în fața unui ecran TV, FOTO: Shutterstock (Editare: Ion Mateș)

Netflix a stagnat într-o perioadă în care TikTok a crescut exploziv

Realitatea este însă că, datorită ascensiunii TikTok, Reels și a altor platforme de videoclipuri scurte, cei care vor să vadă divertisment fără prea multe pretenții au deja la dispoziție o ofertă practic inepuizabilă de videoclipuri gratuite la care pot apela.

Potrivit analiștilor de la firma americană de analiză și consultanță media eMarketer, TikTok s-a apropiat de Netflix în ceea ce privește timpul petrecut de utilizatori pe platformă. Adulții din Statele Unite petreceau, în medie, 62,1 minute pe zi urmărind conținut pe Netflix și 58,4 minute pe zi pe TikTok.

În 2019, cifra era de 53,3 minute pentru Netflix și doar 27,4 în cazul TikTok. Între 2021 și 2024 ea a înregistrat o creștere constantă în cazul TikTok. Pentru Netflix aproape că a stagnat: de la 60,5 minute la doar 62,1.

YouTube e un rival și mai mare pentru platformele de streaming

Mai există și YouTube, care combină conținutul de scurtă durată cu videoclipurile mai lungi. Potrivit unui raport publicat în acest an de Digital i, o firmă specializată în date legate de audiență, YouTube a depășit pentru prima dată Netflix în ceea ce privește timpul mediu zilnic de vizionare: 99,1 minute pe zi în 2025, comparativ cu 93,4 minute în cazul Netflix.

Diferența în numărul de minute față de raportul de la eMarketer are de-a face cu metodologia diferită de măsurare și mai puțin cu anii de raportare. Sunt și eșantioane demografice diferite, așa că datele trebuie interpretate cu o anumită prudență.

Însă acestea, precum și alte rapoarte și analize, indică toate aceeași tendință: adevărata concurență a Netflix este reprezentată de aplicații precum TikTok și YouTube, nu de televiziune.

Netflix a recunoscut întocmai această amenințare printr-o nouă funcționalitate lansată în aprilie pentru aplicația sa mobilă. A introdus atunci un flux de conținut asemănător celui de pe TikTok, bazat pe producțiile disponibile pe platformă.

„Însă problema este că Netflix continuă să prezinte acest flux drept o modalitate de a te ajuta să găsești ceva de urmărit, în loc să îl transforme în conținutul pe care îl urmărești efectiv. Este de înțeles de ce compania a ales această abordare, având în vedere biblioteca sa vastă de conținut, însă nu este neapărat ceea ce își doresc utilizatorii”, subliniază TechCrunch.