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Netflix, Foto: Shutterstock
Actualitate

Netflix are un rival neașteptat și o mare problemă cu serialele sale

Sebastian Jucan
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Spectatorii renunță tot mai des să se uite la serialele populare ale Netflix după încheierea primului sezon, iar situația nu pare să fie una întâmplătoare sau legată de valorile de producție ale seriilor, ci un trend mai larg care pune în dificultate platformele de streaming.

  • Serialul „One Piece”, unul dintre cele mai urmărite titluri ale Netflix în 2023, a pierdut peste 30% din audiență odată cu lansarea celui de-al doilea sezon.
  • Al doilea sezon al serialului „Beef” a înregistrat un declin de peste 70%, iar „The Night Agent” a pierdut 50% din public la cel de-al doilea sezon și încă 35% la al treilea sezon. Toate aceste cifre se referă la primele patru săptămâni de la lansarea fiecărui sezon și provin direct de la Netflix.
  • Toate acestea au o explicație care indică o tendință privind concurența Netflix.
  • Datele indică o schimbare importantă a modului în care oamenii consumă divertisment.

Mai îngrijorător pentru șefii companiei, cel mai recent sezon al serialului „Avatar: The Last Airbender”, unul dintre cele mai urmărite titluri de pe Netflix în 2024 și unul dintre cele mai scumpe lansate pe platformă, a înregistrat o scădere de peste 60% chiar din prima săptămână de difuzare. Acest lucru nu este de bun augur pentru evoluția audienței în restul lunii.