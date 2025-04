INTERVIU. CEO-ul unei mari platforme de streaming spune că un lucru fundamental a rămas la fel, în pofida schimbărilor din ultimii ani

Piața de streaming a cunoscut o perioadă turbulentă în ultimii doi ani, când abonații marilor platforme s-au confruntat cu o serie de modificări, precum măriri de prețuri sau eliminarea posibilității de a-și împărți contul cu prietenii sau cu familia. Însă Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowtime, afirmă, într-un interviu pentru publicul HotNews, că cel puțin un lucru important a rămas la fel, inclusiv dacă e să comparăm platformele de streaming cu televiziunea tradițională.

Netflix a deschis seria schimbărilor majore, anunțând în mai 2023 că va elimina posibilitatea de a împărți contul prin așa-zisa practică a „password sharing” pentru clienții săi din întreaga lume. La această decizie s-au aliniat apoi treptat practic toți jucătorii mari de pe piață, de la Disney+, la noua platformă Max.

Odată cu lansarea noii platforme Max în mai anul trecut, vechii abonați ai acum defunctei HBO Max au fost nevoiți să aleagă între 3 variante de abonament, care au înlocuit oferta unică disponibilă anterior. Iar cea mai ieftină dintre ele venea cu publicitate. Disney+ a renunțat la rândul său la abonamentul unic în octombrie și a oferit clienților un abonament mai scump, dacă doresc să urmărească producțiile sale la o rezoluție video 4K UHD & HDR.

Când s-a lansat în România și pe alte piețe europene, în februarie 2023, SkyShowtime a venit fără posibilitatea de „password sharing”, un semn că zilele acestei practici care a contribuit la creșterea popularității platformelor de streaming erau numărate. De altfel, Netflix avea să o confirme doar 3 luni mai târziu. La doar un an de la lansare, SkyShowtime anunța că renunță la abonamentul unic în favoarea a două opțiuni distincte, dintre care cea mai ieftină includea reclame.

CEO-ul platformei SkyShowtime amintește că industria streaming-ului încă este una relativ tânără

La toate acestea s-au adăugat diversele scumpiri de abonament, cea mai recentă fiind anunțată de Netflix în noiembrie. Drept urmare, prima întrebare adresată CEO-ului SkyShowtime este dacă crede că lucrurile s-au calmat pe piața de streaming în ceea ce privește marile modificări.

„Nu voi vorbi despre concurenții noștri, dar ceea ce voi spune este că streaming-ul este încă relativ tânăr ca industrie și continuă să evolueze. Un lucru pe care l-am văzut este că ritmul schimbărilor este constant și adesea alimentat de nevoile și cererile consumatorilor, iar companiile vor să îi servească pe cât de bine pot”, a răspuns Monty Sarhan pentru HotNews.ro.

„Ați văzut publicitatea făcându-și loc în streaming, iar eu cred că vom continua să vedem o mulțime de lucruri care au existat în televiziunea tradițională mutându-se, de asemenea, în streaming. Pentru noi, modul în care ne gândim la lume este că, numărul unu, piețele noastre sunt foarte diverse și vrem să întâmpinăm consumatorii oriunde s-ar afla”, a adăugat el.

Reclamele nu vor pleca nicăieri de pe platformele de streaming

SkyShowtime a fost practic prima platformă de streaming care a venit cu o variantă de abonament cu reclame pentru clienții din România și din alte piețe europene. Deocamdată, majoritatea reclamelor afișate înaintea unor filme sau seriale difuzate în streaming sunt scurte, și tot pentru producții ale platformei.

Însă și YouTube, timp de ani de zile, a afișat doar o reclamă, căreia îi puteai da „skip” imediat, iar apoi acea reclamă s-a transformat în una sau două sau trei, pe care nu le mai poți sări rapid. Este acesta și viitorul pentru platformele de streaming și ne putem aștepta să vedem mai multe reclame pentru diverse produse?

„Modul în care ne gândim la evoluția streaming-ului este că oamenii vor experiențe diferite. Streaming-ul nu este o mănușă care să vină la fel tuturor. Există consumatori cărora le place să se uite la reclame și nu au nimic împotriva reclamelor. Pentru consumatorii din segmentul respectiv avem un produs care este la un preț cu adevărat atrăgător”, a răspuns el, referindu-se la abonamentul „Standard cu reclame” al SkyShowtime, care costă 3,99 euro pe lună.

„Există consumatori care nu vor să se uite la reclame. Vor o experiență fără publicitate. Pentru acei consumatori avem două opțiuni diferite. Avem un plan Standard și unul Premium”, a adăugat CEO-ul SkyShowtime despre cele două abonamente care costă 5,99, respectiv 8,99 de euro lunar.

Cum abonamentul cu publicitate la SkyShowtime a fost lansat cu aproape un an în urmă, concluzia trasă de companie este că „există un procent semnificativ de consumatori care vor să se aboneze la un serviciu cu reclame și să economisească bani”.

„În ceea ce privește aspectele economice, streaming-ul este o afacere, iar afacerile sunt atente nu doar la creșterea numărului de abonați, ci și la profitabilitate. Iar publicitatea este doar o altă sursă de venit pentru afacere”, a amintit Monty Sarhan.

Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowtime, FOTO: SplashNews.com / Splash / Profimedia Images

Oamenii așteaptă tot mai mult ca filme mari să apară în streaming

Iar ca afacere, SkyShowtime este una aparte în peisajul mai larg al pieței de streaming. În primul rând, e o platformă disponibilă doar în Europa. În al doilea rând, e un parteneriat pentru piața europeană între două dintre cele mai mari companii americane din lumea divertismentului: Paramount Global și Comcast. Cele două companii dețin și două dintre cele mai mari și vechi studiouri de film de la Hollywood – Paramount Pictures și Universal Studios.

Când am vorbit cu doi ani în urmă cu Monty Sarhan, înainte de lansarea SkyShowtime, l-am întrebat cât va dura până când un film produs de cele două studiouri cunoscute pentru lungmetrajele lor „blockbuster” va putea fi văzut pe în streaming pe platformă, după premiera lor în cinematografe. Răspunsul lui atunci a fost în esență că „depinde” de la caz la caz.

Subiectul este în continuare unul dintre cele mai dezbătute de la Hollywood, mai mulți regizori și actori cunoscuți, printre care James Cameron și Tom Cruise, considerând că un film trebuie văzut întâi în cinematograf, pentru a te putea bucura de experiența cinematografică completă.

Realitatea pe care o arată însă cifrele privind încasările este că destul de mulți spectatori s-au obișnuit ca un film să apară în streaming și să îl vadă de acasă, în loc să meargă la cinema. Un raport publicat recent de firma de analiză și consultanță Comscore și citat de Variety arăta că încasările totale ale sălilor de cinema continuă să fie în scădere și că vânzările de bilete sunt în prezent cu 10,9% sub nivelul din 2024 și cu 39% sub cel din 2019.

Asta s-a întâmplat în ultimii ani și în România, când unele filme românești, precum Teambuilding, s-au bucurat de o „a doua viață” în streaming, ajungând să stârnească polemici aprinse și să fie mai discutate după ce au intrat pe una dintre platforme după încheierea ciclului de viață în cinematografe. Însă chiar atât de mare este impactul când vine vorba despre filme mari de la Hollywood, lansate în streaming la luni după premiera lor cinematografică?

„Oamenii îndrăgesc conținutul mare produs de Hollywood. Ei vin să vadă filmele [la noi]. Am avut Oppenheimer anul trecut. Avem alte câteva filme mari care urmează să apară pe platformă anul acesta”, a răspuns Monty Sarhan. El a amintit în acest sens că studiourile Paramount și Universal însumează împreună în jur de 40-50% din încasările totale ale box office-ului mondial.

„Există încă filme pe care oamenii vor să meargă să le vadă în sălile de cinema, iar ei ar trebui să meargă să le vadă la cinema. Apoi, poate vor să le revadă acasă, și există și acele persoane care poate nu s-au dus la cinema și vor să vadă filmul acasă. Noi îndeplinim o cerință din partea consumatorilor”, a adăugat șeful SkyShowtime pentru HotNews.ro.

Nicio platformă de streaming nu poate avea succes fără seriale de top

HotNews l-a întrebat pe CEO-ul SkyShowtime și despre seriale, cealaltă componentă majoră pentru orice platformă de streaming, mai ales că SkyShowtime este „casa” serialului fenomen Yellowstone și a celorlalte serii semnate de apreciatul cineast american Taylor Sheridan, „Gâsca cu ouăle de aur” pentru Paramount+ în SUA.

„Avem o mulțime de seriale globale de succes din partea ambilor noștri acționari. Yellowstone a fost un factor major în creșterea noastră, dar el stă alături de alte serii fantastice, inclusiv Ziua șacalului, care a avut cea mai bună premieră pentru noi din toate timpurile în ceea ce privește o serie nouă. Avem The Agency. Am anunțat recent că Mobland va ajunge la noi, e un nou proiect al lui Guy Ritchie. În plus, avem Dexter: Original Sin, o grămadă de conținut grozav va veni pe parcursul întregului an”, a promis Monty Sarhan abonaților SkyShowtime.

„Suntem, de asemenea, foarte mândri de faptul că suntem dedicați Europei. Noi suntem un serviciu de streaming european. Am fost creat pentru aceste piețe, ele sunt piețele noastre-mamă. Așa că vrem să ne asigurăm că servim consumatorii și le oferim conținutul pe care îl doresc ei, inclusiv cu conținut local sau conținut local original, în unele cazuri”, a subliniat el.

Cum arată profilul abonaților SkyShowtime din România, mai ales că în ultimii ani baza de abonați s-a extins pentru platformele de streaming disponibile local, ele având tot mai mulți clienți în vârstă și care se uită la producții pe televizoanele smart?

„Ne place să ne mândrim că avem ceva pentru toată lumea din gospodărie. Vedem o mulțime de familii care se abonează. Ne putem da seama de asta din datele de trafic. E un grup destul de divers”, a răspuns Monty Sarhan, amintind totodată de producțiile pentru copii ale Nickelodeon și Dreamworks disponibile pe SkyShowtime.

Streaming-ul e doar televiziune, spune CEO-ul SkyShowtime

Cât de multe dintre marile schimbări de pe piața de streaming au fost determinate de concurența internă dintre platforme și câte au fost necesare din cauza concurenței cu YouTube sau rețelele de socializare ca TikTok?

E un subiect despre care se discută puțin, însă în esență concurența între acestea vizează același lucru: timpul și atenția consumatorilor.

„Oamenilor le place adesea să vorbească despre cum s-au schimbat lucrurile. Uneori ajută să vorbim despre cum lucrurile au rămas la fel și ce a rămas la fel. Iar evoluția streaming-ului în ultimii câțiva ani ne arată că multe dintre aceleași lucruri, multe dintre aceleași reguli din televiziunea tradițională, încă se aplică”, a răspuns Sarhan.

„Televiziunea tradițională a avut publicitate, iar acum streaming-ul are publicitate. Televiziunea a avut o experiență fără publicitate, iar streaming-ul are acum o experiență fără publicitate și, inclusiv în ceea ce privește conținutul, vedem platforme de streaming intrând pe zona de transmisiuni sportive live și știri. Din nou, acestea ar putea părea schimbări și evoluții pentru streaming, dar în mod real este doar televiziune”, a declarat Monty Sarhan pentru HotNews.ro.

Iar pentru SkyShowtime asta înseamnă în Europa Centrală și de Est continuarea dezvoltării unor parteneriate locale cu furnizorii de servicii de cablu și televiziune, Sarhan considerând că aceasta este „o parte cu adevărat importantă pentru viitorul streaming-ului”.

„Accesezi piețe în care televiziunea tradițională încă este foarte importantă și foarte populară. Prin urmare, ne dorim să fim acolo pentru acei consumatori”, a explicat CEO-ul SkyShowtime.