New York dă undă verde pentru vaccinarea COVID-19, sfidând limitele impuse de administrația Trump/ Măsuri anunțate de mai multe state conduse de democrați

Guvernatoarea din New York, Kathy Hochul, a semnat vineri un ordin executiv prin care îi autorizează pe farmaciștii din acest stat american să administreze vaccinurile împotriva COVID-19 oricui dorește acest lucru, alăturându-se astfel liderilor statali democrați care încearcă să contracareze noile limite pe care le-a impus administrația Trump în privința vaccinărilor, transmite Reuters.

Ordinul, semnat de Hochul în timpul unei vizite într-o școală generală, este în vigoare pe o perioadă de 30 de zile, dar guvernatoarea a precizat că îl va prelungi, dacă este necesar, până când legislativul statului se va întruni, în ianuarie, și va putea să ia în considerare o soluție permanentă.

„Dacă doriți ca fiul dumneavoastră să primească un vaccin împotriva COVID, acesta ar trebui să fie disponibil și acoperit de asigurare”, a spus ea. „Vremurile extreme necesită măsuri extreme”, a adăugat democrata.

Secretarul sănătății, sceptic în privința vaccinării

În mandatul actualului secretar american al sănătății, Robert F. Kennedy Jr., un sceptic în privința vaccinurilor, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a aprobat noi versiuni ale vaccinului împotriva COVID doar pentru americanii cu vârste de peste 65 de ani sau pentru cei cu anumite afecțiuni medicale preexistente. În anii trecuți, vaccinurile au fost în general disponibile pentru oricine.

Un purtător de cuvânt al CVS Health, care deține unul dintre cele mai mari lanțuri de farmacii din țară, a declarat că grupul se va „asigura că vaccinurile împotriva COVID-19 sunt disponibile cât mai curând posibil în toate farmaciile CVS din New York”, în conformitate cu ordinul lui Hochul.

Kennedy s-a confruntat cu întrebări ostile, joi, într-un grup de lucru din Senat, inclusiv din partea unor republicani. De când a preluat funcția în acest an, Kennedy a făcut afirmații false și neștiințifice despre vaccinuri, al căror merit este recunoscut pe scară largă de consensul științifc în salvarea zeci de milioane de vieți la nivel global în ultimele decenii.

Vaccinurile COVID au salvat 14,4 milioane de vieți în întreaga lume în primul an de utilizare, potrivit unui studiu publicat în revista The Lancet Infectious Diseases.

Secretarul sănătății a eliminat oameni de știință de carieră și experți în vaccinuri din Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), care recomandă imunizările pentru americani, și recent a dat-o afară pe directoarea CDC după ce s-a opus modificărilor politicii de vaccinare.

Mai multe state cu conduceri democrate au anunțat măsuri

California, Oregon și Washington, state cu administrații democrate, au anunțat în această săptămână o „Alianță pentru Sănătatea Coastei de Vest”, care va analiza datele științifice și va face recomandări privind vaccinurile, acuzând CDC că nu mai este fiabil sub autoritatea lui Kennedy. Hawaii, un alt stat cu conducere democrată, a spus joi că se va alătura grupului.

Guvernatoarea statului Massachusetts, Maura Healey, le-a ordonat joi asigurătorilor din acest stat să acopere vaccinurile susținute de departamentul sanitar statal, deși CDC emite recomandări mai limitate.

Între timp, medicul general al Floridei a declarat miercuri că statul va elimina toate vaccinările obligatorii, inclusiv pe cele pentru școlari, un demers susținut de guvernatorul republican Ron DeSantis.

Nivelurile de vaccinare au scăzut în SUA, alarmându-i pe experții în sănătate publică, care dau vina pe dezinformarea cu privire la eficacitatea și siguranța vaccinurilor.