New York va obliga rețelele sociale să afișeze avertismente privind sănătatea mintală

Platformele de social media cu scrolling infinit, redare automată și fluxuri algoritmice vor fi obligate să afișeze avertismente cu privire la potențialele efecte negative pe care le pot avea asupra sănătății mintale a utilizatorilor tineri, în baza unei noi legi, conform anunțului făcut vineri de guvernatoarea statului american, Kathy Hochul, transmite Reuters.

„Siguranța newyorkezilor a fost prioritatea mea principală de când am preluat mandatul, iar asta include protejarea copiilor noștri de potențialele efecte negative ale funcțiilor de pe social media care încurajează utilizarea excesivă”, a declarat Hochul într-un comunicat.

În această lună, Australia a introdus o interdicție de utilizare a rețelelor sociale pentru copiii cu vârste mai mici de 16 ani.

Prin legea anunțată de guvernatoarea Hochul, New York urmează exemplul statelor California și Minnesota, care au în vigoare legi similare în ceea ce privește rețelele sociale.

Legea din New York se referă la platformele care oferă „fluxuri care dau adicție”, redare automată sau scrolling infinit. Inițiativa se aplică activităților care se desfășoară parțial sau integral în New York, dar nu și atunci când platforma este accesată de utilizatori aflați fizic în afara statului.

Inițiativa permite procurorului general al statului să intenteze acțiuni în justiție și să solicite sancțiuni civile de până la 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare a legii.

Hochul a comparat avertismentele de pe rețelele sociale cu etichetele de pe produse ca tutunul, unde vorbesc, de exemplu, despre riscul de cancer.

Efectul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a copiilor a devenit o preocupare globală tot mai mare.

În 2023, medicul școlar american a emis un aviz privind măsurile de protecție pentru copii și a solicitat ulterior etichete de avertizare pentru rețelele sociale, precum cea introdusă acum în New York.