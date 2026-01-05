Nicolas Maduro, adus azi în fața instanței din New York pentru a răspunde acuzațiilor de narcoterorism. Liderul venezuelean riscă o pedeapsă uriașă

Maduro este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Dacă va fi condamnat, el riscă între zeci de ani și închisoare pe viață pentru fiecare cap de acuzare, scrie Reuters.

Liderul venezuelean Nicolas Maduro urmează să apară luni în fața curții federale din Manhattan pentru a răspunde acuzațiilor de narcoterorism, la câteva zile după ce a fost capturat de armata americană.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost închiși în Brooklyn după ce forțele americane i-au capturat la Caracas într-un raid surpriză în weekend.

Cei doi urmează să se prezinte la audierea programată pentru ora locală 12:00 p.m. (19.00, ora României) în fața judecătorului federal Alvin K. Hellerstein. Nu este clar dacă au angajat avocați sau dacă vor pleda vinovați, scrie Reuters.

SUA consideră că Maduro este un dictator ilegitim de când acesta și-a declarat victoria în alegerile din 2018, marcate de acuzații de fraudă masivă.

Capturarea sa marchează cea mai controversată intervenție a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama de acum 37 de ani.

Procurorii susțin că Maduro a coordonat personal o rețea de trafic de cocaină

Procurorii spun că Maduro este liderul unui cartel format din oficiali politici și militari venezueleni care au conspirat timp de decenii cu traficanții de droguri și organizațiile teroriste pentru a inunda SUA cu mii de tone de cocaină.

Maduro a fost pus sub acuzare pentru prima dată în 2020, în cadrul unui proces privind traficul de droguri intentat împotriva oficialilor venezueleni și a gherilelor columbiene.

Într-un nou act de acuzare dezvăluit sâmbătă, procurorii susțin că Maduro a supravegheat personal o rețea de trafic de cocaină sponsorizată de stat, care a colaborat cu unele dintre cele mai violente și prolifice carteluri de traficanți de droguri din lume, inclusiv organizațiile mexicane Sinaloa și Zetas, grupul paramilitar columbian FARC și organizația venezueleană Tren de Aragua.

„În calitate de președinte al Venezuelei și acum conducător de facto, Maduro permite corupției alimentate de cocaină să înflorească în beneficiul său, al membrilor regimului său și al membrilor familiei sale”, spune actul de acuzare depus de procurorii de la Parchetul Federal din Districtul Sud al New Yorkului.

Zeci de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare

Maduro este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Dacă va fi condamnat, el riscă între zeci de ani și închisoare pe viață pentru fiecare cap de acuzare.

Procurorii afirmă că Maduro a fost implicat în traficul de droguri încă de la alegerea sa în Adunarea Națională a Venezuelei în 2000, pe durata mandatului său de ministru de externe între 2006 și 2013 și de la numirea sa ca succesor al fostului președinte Hugo Chavez, în 2013.

Actul de acuzare afirmă că, în timpul mandatului de ministru de externe, Maduro a vândut pașapoarte diplomatice unor traficanți de droguri cunoscuți și a aranjat personal acoperirea diplomatică pentru zborurile care transportau veniturile din droguri din Mexic în Venezuela.

Procurorii susțin că, între 2004 și 2015, Maduro și soția sa au folosit organizații criminale finanțate de stat pentru a trafică cocaina confiscată de autoritățile venezuelene și au ordonat răpiri, bătăi și crime pentru a-și proteja operațiunile și pentru a colecta datorii.

Procurorii susțin că, în calitate de președinte, Maduro a dirijat rutele de trafic de cocaină, a folosit armata pentru a proteja transporturile, a adăpostit grupuri violente de traficanți și a folosit facilitățile prezidențiale pentru a transporta droguri.

Actul de acuzare citează un exemplu din lunile care au urmat după învestirea lui Maduro în aprilie 2013, când acesta ar fi ordonat compliciilor săi de rang înalt să găsească o nouă rută de contrabandă pentru a o înlocui pe cea descoperită de autoritățile franceze.

Maduro a autorizat, de asemenea, arestarea unor oficiali militari de rang inferior pentru a arunca vina pe aceștia, susțin procurorii.

Ce spun experții în drept despre proces

Experții juridici au afirmat că procurorii vor trebui să prezinte dovezi ale implicării directe a lui Maduro în traficul de droguri pentru a obține o condamnare, ceea ce s-ar putea dovedi dificil dacă acesta s-a izolat de procesul decizional.

Maduro a condus Venezuela timp de peste 12 ani, rezistând presiunilor exercitate de oponenții interni și de guvernele străine pentru schimbări politice.

Capturarea sa a urmat unei campanii de presiune exercitate de Trump, care a autorizat forțele americane să confişte navele suspectate că transportă petrol venezuelean sancționat și să efectueze atacuri cu rachete asupra bărcilor mici suspectate că transportă droguri.

Experții în drept internațional au pus sub semnul întrebării legalitatea raidului, unii dintre ei sugerând că acțiunile administrației Trump încalcă regulile internaționale.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească luni pentru a discuta atacul SUA, pe care secretarul general Antonio Guterres l-a descris ca fiind un precedent periculos. Rusia și China, ambele susținătoare importante ale Venezuelei, au criticat SUA.