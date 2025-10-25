Nicolas Maduro intensifică represiunea politică în Venezuela. Un opozant este vizat de o măsură fără temei legal

Nicolas Maduro se adresează susținătorilor adunați în fața palatului prezidențial Miraflores după ce autoritățile electorale l-au declarat câștigător al alegerilor prezidențiale în Caracas, Venezuela, luni, 29 iulie 2024. Foto: Fernando Vergara / AP / Profimedia

Președintele Venezeuelei, Nicolas Maduro, a cerut celei mai înalte instanțe din Venezuela retragerea cetățeniei unui lider al opoziției, Leopoldo Lopez, pe care l-a acuzat de încurajarea unei invazii militare americane, scrie AFP.

Caracasul îl acuză pe Lopez că susține desfășurarea de nave de război, avioane de vânătoare și trupe americane în Caraibe, în cadrul a ceea ce Casa Albă prezintă ca operațiuni de luptă contra traficului de droguri.

Maduro susține că, de fapt, dislocarea forțelor americane vizează înlăturarea sa de la putere. Ministrul venezuelean de Externe Yvan Gil a scris pe canalul său de Telegram că Maduro „a depus un recurs în fața Curții Supreme de Justiție pentru a revoca cetățenia lui Leopoldo Lopez”

Cererea a fost formulată „din cauza apelului său grotesc, criminal și ilegal la o invazie militară a Venezuelei, a promovării blocadei economice, precum și din cauza apelului la masacrarea venezuelenilor cu complicitatea guvernelor străine”, a scris ministrul.

Juan Carlos Apitz, decanul Facultății de drept și științe politice a Universității Centrale din Venezuela, a precizat pentru AFP că legea nu prevede posibilitatea revocării cetățeniei unui venezuelean din naștere. „Doar cetățenii naturalizați o pot pierde și doar printr-o decizie definitivă a instanței”, a explicat Apitz.

Reprezentanți ai regimului de la Caracas au mai cerut retragerea cetățeniei mai multor opozanți, acuzându-i că și-au trădat patria. Cererea lui Maduro amintește de sutele de opozanți care și-au pierdut cetățenia în Nicaragua, unul dintre principalii aliați ai președintelui din Venezuela.

Fost primar în Chacao, unul din cartierele capitalei Caracas, Lopez a fost condamnat în 2015 la 14 ani de închisoare pentru incitare la violență în timpul manifestațiilor soldate cu 43 de morți și 3.000 de răniți, care au avut loc în 2014.

În 2017, a fost plasat sub arest la domiciliu și, doi ani mai târziu, a participat la insurecția militară eșuată împotriva lui Maduro. După acest eșec, s-a refugiat la reședința ambasadorului Spaniei la Caracas, de unde a fugit în 2020 la Madrid.