Nicole Kidman a povestit ce s-a întâmplat înainte să divorțeze după 20 de ani de mariaj: „Nu mă așteptam la asta”

Nicole Kidman afirmă după divorțul care a luat prin surprindere Hollywood că a existat un moment în care s-a temut pentru viitor, dar că faptul că viața ei nu era oricum unde își imagina a făcut-o să privească lucrurile într-o altă lumină, relatează revista People.

Vorbind despre trăirile ei după divorțul de cânărețul de country Keith Urban, actrița și producătoarea de film în vârstă de 59 de ani a spus că „viața ei examinată cu atenție” presupune „să încerci lucruri, să faci greșeli, să eșuezi, să te ridici din nou, să mergi mai departe, să îmbrățișezi iubirea, să rămâi deschisă, să-ți păstrezi inima deschisă și să lași loc posibilităților”.

Ea a făcut comentariile într-un amplu interviu acordat pentru ediția britanică a revistei Vogue, subliniind că a adoptat o abordare bazată pe „sentimente înainte de toate”, atât în ceea ce privește munca, cât și viața. „Dorința mea este să nu fiu condusă de mintea mea”, a explicat câștigătoarea premiului Oscar.

„Dar, în același timp, îmi spun: «Bine, nu mă așteptam la asta. Aveam o altă imagine despre cum urma să arate viața mea, dar acum asta este realitatea»”, a spus ea, referindu-se la perioada de dinaintea divorțului.

„Îți faci toate aceste planuri și ai toate aceste idei despre cum va fi totul, iar apoi… nu este așa. Trebuie să te adaptezi. Trebuie să te ajustezi. Viitorul este, în acest moment, complet necunoscut pentru mine”, a mai afirmat actrița veterană.

Kidman spune că s-a simțit „profund vulnerabilă” înainte de divorț

„A existat un moment în care mi-a fost foarte frică și eram profund vulnerabilă”, a dezvăluit ea în noul interviu. „Este ceva care te expune. Și, în același timp, îmi spuneam: «Ei bine, pot fie să nu înfrunt deloc situația și să mă retrag în mine, fie să merg înainte cu o cantitate enormă de speranță»”, a explicat aceasta.

Kidman și Urban, care s-au căsătorit în 2006, și-au anunțat despărțirea în septembrie anul trecut și și-au finalizat divorțul în ianuarie. Cei doi sunt părinții a două fiice în vârstă de 18 ani, respectiv 15 ani. Kidman și Urban formau unul dintre cele mai longevive cupluri celebre de la Hollywood înainte de separare.

Kidman mai are doi copii, Bella, în vârstă de 33 de ani, și Connor, în vârstă de 31 de ani, cu fostul ei soț Tom Cruise.

Kidman revine pe marele ecran într-un film ce apare luna viitoare

Actrița care a putut fi văzută recent în seriale pentru micile ecrane precum „Lioness” și „Scarpetta” a dezvăluit că Janelle Ann Kidman, mama ei care a murit în septembrie 2024, precum și alte femei au fost „mentori incredibili” care i-au influențat filosofia de viață.

„O parte din modul în care ele priveau viața le-a făcut să-mi spună uneori: «Nicole, trebuie pur și simplu să încasezi lovitura și să mergi mai departe». Odată ce accepți asta, în loc să spui: «Nu este corect sau este nedrept», ajungi să spui: «Ei bine, da, de fapt nu este corect. Pentru că lucrurile nu sunt întotdeauna corecte»”.

„Îmi cunosc caracterul. Îmi cunosc talentul. Știu cine sunt”, a subliniat ea.

Următorul proiect cinematografic al lui Kidman, filmul „Practical Magic 2” (Ce vrăji mai fac fetele 2), în care joacă alături de Sandra Bullock, va fi lansat în cinematografe pe 11 septembrie.