Un serial exploziv marca Taylor Sheridan e din nou în topurile de streaming

Acum în vârstă de 57 de ani, cineastul originar din Texas a devenit cunoscut abia în a doua parte a carierei sale, ca scenarist, creator, regizor și producător al serialului „Yellowstone”.

Al treilea sezon al serialului de spionaj „Lioness” a apărut săptămâna aceasta și, ca aproape orice serie semnată în ultimii ani de cineastul american Taylor Sheridan, a devenit imediat un succes în streaming.

Tot el a supervizat extinderea universului „Yellowstone” cu mai multe serii spin-off: „1883”, cu Sam Elliott și Tim McGraw în rolurile principale; „1923”, cu Harrison Ford și Helen Mirren; „Marshals”, cu Luke Grimes explorând o poveste nouă pentru personajul Kayce Dutton; și, cel mai recent, „Ferma Dutton”, cu Cole Hauser și Kelly Reilly revenind în rolurile lui Rip și Beth într-o serie a cărei poveste este plasată imediat după evenimentele din „Yellowstone”.

Printre celelalte seriale marca Taylor Sheridan se numără thrillerul psihologic „Mayor of Kingstown”, cu Jeremy Renner și Dianne Wiest; „Tulsa King”, cu Sylvester Stallone în rolul unui cap mafiot; „Landman”, cu Billy Bob Thornton și Ali Larter într-o poveste explozivă despre petrol și bani; și „The Madison”, un proiect de suflet al lui Sheridan pentru care și i-a asigurat pe Kurt Russell și Michelle Pfeiffer pentru rolurile principale.

Unii specialiști de la Hollywood vorbesc despre un „univers cinematografic Taylor Sheridan” creat de acesta pentru Paramount+, la fel cum Warner Bros Discovery are universul cu supereroi DC sau Disney are Marvel și „Star Wars”.

În România, serialele sale, inclusiv „Lioness”, pot fi văzute pe platforma de streaming SkyShowtime.

Taylor Sheridan își poartă adesea pălăria de cowboy în public pentru a aminti de originile și influența acestora asupra producțiilor sale, FOTO: LMK / IPA Agency / Profimedia

Noul sezon al serialului „Lioness”, debut pe primul loc în streaming

Lansat în 2023, în același an în care SkyShowtime se lansa în Europa, „Lioness” ar putea părea un serial atipic pentru cei obișnuiți cu celelalte serii create de Taylor Sheridan. Cu povestea plasată în prezent, serialul este un thriller de spionaj care se învârtește în jurul unei echipe a CIA care recrutează agenți femei pentru a se infiltra sub acoperire ca parte a războiului împotriva terorismului.

Agentele recrutate sunt poreclite „leoaice”, de unde și numele în limba engleză al serialului.

La fel ca pentru alte seriale ale sale, Sheridan și-a asigurat pentru „Lioness” serviciile mai multor actori cunoscuți, printre care și trei câștigători ai Premiului Oscar: Nicole Kidman, Morgan Freeman și Zoe Saldaña – recompensată cu Oscarul chiar anul trecut grație interpretării sale din filmul „Emilia Pérez” de pe Netflix.

„Rețele ascunse, agenți străini și trădări personale se intersectează. Joe (Saldaña) își împarte viața între datorie și familie, în timp ce forțe invizibile îi dau târcoale. Conexiuni apar în locuri neașteptate, nume dispar fără urmă, iar drumurile se schimbă constant. Ghidată de Kaitlyn (Kidman) și Westfield (Michael Kelly), Joe înfruntă inamici din umbră, fiind nevoită să facă față unui război ce îi cuprinde întreaga viață”, afirmă descrierea oficială a sezonului trei pentru „Lioness”.

Clasamentul intern publicat de SkyShowtime pe platformă arată că acesta a devenit cel mai urmărit serial al său după premiera noului sezon pe 3 august, în timp ce datele FlixPatrol arată că „Lioness” este cel mai urmărit serial Paramount+ pe piețele pe care această platformă de streaming este disponibilă.

Pe SkyShowtime câte un episod nou al „Lioness” apare în fiecare zi de luni.

Taylor Sheridan îți dă două opțiuni, afirmă una dintre actrițele serialului „Lioness”

Drept dovadă a succesului de care s-a bucurat în ultimii ani cineastul american, nu mai puțin de 4 dintre serialele sale sunt în prezent în clasamentul top 10 al celor mai urmărite serii de pe Paramount+: „Lioness”, „Yellowstone”, „Tulsa King” și „Ferma Dutton”.

La Hollywood Sheridan este cunoscut de asemenea pentru discreția sa extremă și pentru că nu acordă aproape niciodată interviuri, lăsându-i de regulă pe actorii serialelor sale să vorbească despre ele.

Într-un interviu acordat revistei People înainte de premiera noului sezon al „Lioness”, Zoe Saldaña a oferit o perspectivă rară asupra modului în care este să lucrezi cu prolificul scenarist, regizor și producător, spunând că standardele sale îi pun la încercare pe toți actorii care pășesc pe unul dintre platourile sale de filmare.

„Să lucrezi cu el este o provocare, în sensul că ridică foarte mult ștacheta”, a declarat actrița în vârstă de 48 de ani. „Ai una din două opțiuni: ori accepți provocarea și te asiguri că nu o dai în bară… ori renunți”, a subliniat ea.

„Sheridan este un tip intimidant. Nu o să mint. Și vine pe platou cu o atitudine foarte serioasă. Asta ridică nivelul pentru toți ceilalți”, a mai spus actrița premiată cu Oscar.

Saldaña a spus însă că este extraordinar ca actor să lucrezi alături de cineastul care a crescut în Texas. „Când lucrezi cu el îți dai seama cât de pasionat este de actori și de arta actoriei. Cred că aceasta este prima lui mare iubire când vine vorba de domeniul artistic”, a mai spus aceasta.