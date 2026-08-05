Skip to content
Actualitate

Un serial exploziv marca Taylor Sheridan e din nou în topurile de streaming

Sebastian Jucan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Al treilea sezon al serialului de spionaj „Lioness” a apărut săptămâna aceasta și, ca aproape orice serie semnată în ultimii ani de cineastul american Taylor Sheridan, a devenit imediat un succes în streaming.

Acum în vârstă de 57 de ani, cineastul originar din Texas a devenit cunoscut abia în a doua parte a carierei sale, ca scenarist, creator, regizor și producător al serialului „Yellowstone”.