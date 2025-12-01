Nicușor Dan a anunțat că de Ziua Națională a decorat o singură persoană: „Un gest simbolic”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că anul acesta, de Ziua Națională, este conferită o singură decorație, iar aceasta va merge în mod simbolic către veteranul de război Ion Vasile Banu.

Șeful statului a anunțat, luni dimineață, pe contul său e X, că l-a decorat pe colonelul în rezervă Ion Vasile Banu cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, a transmis Nicușor Dan.

Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.



La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a… pic.twitter.com/u5miaK6sm2 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) December 1, 2025

„Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului”, a spus președintele

„Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană. În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre. La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!”, a mai scris Nicușor Dan pe rețeaua socială.