Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea ANI

Președintele atacă la CCR legea-jalon în PNRR, care vizează reforma Agenției Naționale de Integritate, după ce, la finalul săptămânii trecute USR a făcut același demers. În forma adoptată de parlamentari, legea îl poate lăsa fără mandat pe Dominic Fritz și prevede, de asemenea, că nu doar soțiile sau soții trebuie să depună declarații de avere, ci și partenerii demnitarilor.

Sesizarea președintelui vine după ce legea a trecut cu scandal de Camera Deputaților și de Senat în timpul sesiunii parlamentare extraordinare. După ce a fost adoptată, senatorii USR, cu susținerea celor de la PNL, au sesizat Curtea cu privire la constituționalitatea legii.

Ambele contestații vor ajunge pe masa judecătorilor CCR în ședința de pe 12 august, înainte de termenul limită pentru PNRR, care este 31 august, chiar dacă judecătorii sunt în vacanță. Legea ANI este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro.

PSD și AUR au trecut împreună amendamentele

PSD și AUR au introdus amendamente în lege care au creat tensiune atât în dezbaterile din comisiile de specialitate din Parlament, cât și la dezbaterile din plen.

Primul, depus de PSD, care a fost adoptat cu voturile AUR, prevede că își va pierde funcția o persoană care a primit o decizie definitivă cu privire la starea de incompatibilitate sau de conflict de interese înainte de a intra în vigoare legea.

Liderii USR au acuzat că amendamentul a fost introdus cu dedicație pentru Dominic Fritz, președintele partidului, care în iunie a fost declarat în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

„În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, arată modificarea PSD.

Al doilea amendament a fost inițiat de AUR și a trecut cu voturi de la PSD. Practic, odată ce amendamentul a fost adoptat, legea spune că nu doar soții și soțiile demnitarilor trebuie să depună declarații de avere, ci și partenerii lor. Dacă legea va rămâne în această formă, aceste declarații vor trebui să fie făcute publice de ANI.

„Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare cu acelora dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului, cu președinții de Consilii Județene, cu șeful cancelariei prim-ministrului, cu secretarii de stat, cu secretarii generali adjuncți ai Guvernului, cu subsecretarii de stat, precum si cu asimilații acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese”, prevede amendamentul AUR.

Totuși, în cazul demnitarilor declarațiile de avere și de interese nu se publică, potrivit legii adoptate. Cea care este făcută publică este declarația de interese financiare, o combinație dintre declarația de avere și cea de interese.

Curtea Constituțională a decis pe 29 mai 2025 că în declarațiile de avere nu mai trebuie trecute veniturile soției/soțului.