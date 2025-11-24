Nicușor Dan a cerut „măsuri concrete” în privința sprijinului pentru Ucraina, în discuția cu liderii UE

Președintele României a declarat, luni, că reuniunea informală pe care a avut-o cu liderii UE cu privire la Ucraina a fost „foarte utilă și necesară”, precizând că a solicitat identificarea de „soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina”.

Nicușor Dan a spus că el și ceilalți lideri UE care au participat la reuniunea extraordinară pe care a convocat-o președintele Consiliului European, Antonio Costa, au „făcut schimb de opinii și evaluări cu privire la cele mai recente evoluții privind procesul de pace pentru Ucraina”.

„Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul puternic al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și implementarea procesului de pace pentru Ucraina. Am subliniat în timpul intervenției mele că trebuie să găsim soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete”, a declarat Nicușor Dan, într-o postare pe Twitter, după reuniunea informală.

Președintele României spune că în timpul întrevederii a „subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele discuții de pace trebuie să ia în considerare acest aspect”.

Today I took part in a very useful and much needed extraordinary #EUCO meeting, convened by President Costa.



We have exchanged views and assessments about the latest evolutions regarding the Peace Process for Ukraine. We, as Europeans, will stay united and we reaffirmed strong… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 24, 2025

Discuție între șeful Consiliului European și președintele Ucrainei

Înainte de reuniunea informală a liderilor UE, Antonio Costa a vorbit cu președintele Volodimir Zelenski, declarând că o poziție unită și coordonată a Uniunii Europene este esențială pentru a asigura un „rezultat pozitiv” al negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina.

„Am discutat cu Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor UE de astăzi dimineață privind eforturile de pace în Ucraina, pentru a afla evaluarea sa asupra situației. O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat bun al negocierilor de pace – atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa”, a scris Costa pe X.

Săptămâna trecută, SUA a luat prin surprindere Kievul și țările europene cu un proiect de plan de pace în 28 de puncte. Negociatorii americani și ucraineni au elaborat duminică un „cadru de pace revizuit” și intenționează să continue negocierile pentru un plan de încheiere a războiului în zilele următoare, potrivit unei declarații comune.