Nicușor Dan a chemat liderii coaliției la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan se va întâlni marți cu liderii coaliției de guvernare, potrivit unui anunț făcut de Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială a anunțat că întâlnirea este programată la ora 15:00.

Discuțiile au loc la o zi după ce liderii partidelor de la guvernare au avut o ședință în care au abordat tema reformei administrative, în condițiile în care mai mulți miniștri social-democrați nu vor să semneze avizul pentru proiect.

După mai bine de trei ore de discuții, liderii coaliției au convenit ca sistemul medical, educația și angajații din structurile de siguranță publică să fie exceptați de la reducerile de salarii și să poată micșora cheltuielile prin alte modalități.

Guvernul a anunțat că reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin ordonanță de urgență, imediat după încheierea avizării, în formele convenite, cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură.

În varianta inițială a proiectului reformei administrative era prevăzută o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală.

Practic, instituțiile din aceste domenii care au fost exceptate de la reducerile de 10% din fondul de salarii, vor putea micșora cheltuielile și prin alte modalități, nu doar prin reduceri de salarii, așa cum a cerut PSD.

Ce vor discuta liderii coaliției cu Nicușor Dan

Liderilor coaliției nu le-a fost transmisă o agendă clară de discuții din partea Cotroceniului, însă este de așteptat ca în ședința de la ora 15:00 să se discute lucruri de actualitate politică, cum ar fi adoptarea reformei în administrația publică locală și pachetul de relansare economică, potrivit surselor HotNews.

În plus, președintele Nicușor Dan va cere probabil detalii despre alcătuirea bugetului pe anul 2026, un capitol la care coaliția de guvernare este restantă de la finalul anului trecut.

Un al subiect care ar putea fi abordat sunt numirile la SRI și SIE, însă din informațiile HotNews obținute până la această oră șansele ca acest subiect să fie deschis sunt mici.