Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ce teme sunt vizate la ședință

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 7 septembrie de la ora 15:00 la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036;

Programul Armata României 2044;

Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13.08.2026;

Termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 29 iunie. La acea ședință a fost analizată lista obiectivelor României la Summitul NATO de la Ankara, care a avut loc în 7-8 iulie, a fost stabilit numărul de militari români și contingentele care fac parte din misiuni externe și s-a luat în discuție riscul ca ROMATSA să nu mai poată dirija traficul aerian din România în urma unei decizii din instanță.

O delegație a României a fost în SUA

La finalul lunii iulie consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, împreună cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au efectuat o vizită la Washington pentru discuții cu reprezentanți ai Administrației Trump și cu lideri ai Congresului american.

„Mă bucur că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în domeniul apărării și pentru a consolida securitatea comună la Marea Neagră”, a scris Lazurca pe platforma X.

Subsecretarul de stat de la Departamentul de Război al Statelor Unite, Elbridge Colby, cu care delegația română s-a întâlnit, a anunțat că oficialilor români le-a fost prezentată „în avans” abordarea SUA privind „Europe Posture Review”, mișcarea prin care Statele Unite iau în calcul să-și diminueze prezența militară în Europa.

„Pe 29 iulie, l-am primit pe consilierul pentru securitate națională al României, Marius Lazurca, la Pentagon. I-am prezentat în avans abordarea noastră privind „Europe Posture Review”. De asemenea, am apreciat abordarea proactivă a României în ceea ce privește repartizarea sarcinilor. Am convenit că a sosit momentul ca aliații să transforme cheltuielile de apărare în capacități reale de luptă, în cadrul NATO 3.0”, a scris Elbridge Colby marți într-un mesaj pe rețeaua X.

În acest moment, în România sunt staționați mai puțini de 1.000 de militari americani – cea mai mare parte fiind dislocați în baza militară americană de la Mihail Kogălniceanu. La Deveselu, unde se află scutul antirachetă Aegis Ashore, se află în jur de 200 de militari americani, în timp ce la Câmpia Turzii există un contingent de circa 100 de militari.

România a primit deja prima tranșă de bani din SAFE

În urmă cu o săptămână, Comisia Europeană a anunțat că România a primit prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro, în cadrul instrumentului de apărare „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Suma primită de România reprezintă 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro și va fi folosită pentru plata avansului pe contractele de achiziții militare sau cu scop dual civil-militar deja semnate.

Programul SAFE este gândit pentru achiziții individuale sau în comun de către două sau mai multe state a unor echipamente militare. Toate programele SAFE trebuie finalizate până în 2030.

Fondurile SAFE reprezintă împrumuturi, nu fonduri nerambursabile, cu o dobândă maximă 3%, dar cu perioadă de grație de 10 ani. Cu alte cuvinte, rambursarea începe abia din 2035, eșalonat pe circa 30 de ani.

Cum se împart alocările SAFE pentru România

2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională

4,2 mld euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni

9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN

MApN a anunțat că pe programul SAFE are în vedere derularea a cel puțin 21 de proiecte de achiziții, din care 10 în comun cu alte state europene.

CONTRACTELE MILITARE MApN prin SAFE (până în prezent)

Denumire Proiect / Echipament Cantități Valoare Estimată / Contractată Status Mașină de luptă a infanteriei (MLI pe șenile) Lynx KF41 298 buc. ~3,34 mld. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall / Automecanica Mediaș) Sistem antiaerian MANPAD MISTRAL 231 sisteme + 934 rachete ~626 mil. € Semnat (mai 2026, achiziție comună prin Franța / MBDA) Elicoptere Airbus H225M 12 buc. 757 mil. € (fără TVA) Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța / DGA) Navă de patrulare OPV (MMPV) 2 nave ~836 mil. € Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia) Vedetă de intervenție pentru scafandri (VIS) 2 nave ~84 mil. € Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia) Sistem artileristic de apărare aeriană Skynex (35 mm) 7 sisteme ~476 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) Sistem mobil antiaerian Skyranger 35 2 sisteme / 24 baterii ~470 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) Muniție cal. 35mm AHEAD (explozie programabilă) 401.760 cartușe ~450 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Waffe Munition) Muniție 35×228 mm LINKED HEI-T 87.360 lovituri ~23,4 mil € Semnat prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA Sistem CIWS Millennium Gun 2 buc. 36 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) Platforme de transport multifuncționale (IVECO) 860 buc. 214 mil € Semnat (28 mai 2026, IVECO Defence Vehicles România) Radare de descoperire aeriană cu bătaie medie (Gap Filler) 12 sisteme (Thales Ground Master 200) 247 mil. € (dintr-un buget aprobat de 258 mil. €) Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța) Sisteme rachete sol-aer cu rază medie (SBAMD-MR) IRIS-T 3 sisteme ~548 mil. € Nesemnat (termen estimat 31.12.2027; achiziție comună Germania / Diehl Defence) Sistem lansare rachete navale NSM (Naval Strike Missile) 7 sisteme + 48 rachete ~207 mil. € Nesemnat (termen 2027; achiziție comună cu Norvegia / Kongsberg) Muniție de tip loitering (dronă kamikaze Gladius) 70 sisteme ~147 mil. € Nesemnat (procedură de achiziție în comun prin Polonia; parteneriat WB Group / Romaero) Centre de operații apărare aeriană și antirachetă (SBAMD-TC) 2 sisteme ~160 mil. € Nesemnat (termen 2027; achiziție comună prin Germania) Mini UAS Clasa I (Drone) (Vector / Scorpion) 34 sisteme 30,7 mil. € Semnat (Quantum Systems, livrare 2027) TOTAL – ~8,57 mld Euro –

CONTRACTELE SAFE ale MAI, SRI, IGSU:

Echipament Cantitate Furnizor Valoare (Euro) Status Avioane tactice C-27J Spartan NG 2 aeronave Leonardo S.p.A. 245.000.000 € Semnat Elicoptere multirol H160 și H145 12 elicoptere (7 + 5) Airbus Helicopters 280.886.000 € Semnat Simulator de zbor (H135, Sikorsky S-70M) — Simultec S.R.L. 43.180.000 € Semnat Infrastructură cibernetică (centre de date mobile, SOC) — Logic Computer S.R.L. 109.907.000 € Semnat Platformă LLM integrată — Digi România S.A. 196.000.000 € Semnat / SRI Echipamente pentru gestionarea victimelor în masă — Deltamed SRL 133.771.000 € Semnat Ambarcațiuni (transport trupe, intervenție, salvare) 11 nave Șantierul Naval Mangalia S.A. 24.310.000 € Semnat Platforme de comunicații/coordonare — Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream, Tema Energy 13.000.000 € Semnat Laborator mobil TEMPEST 5 unități Bluespace Technology S.A. 1.500.000 € Semnat Elicoptere H175 132 mil. euro 6 unități Airbus ~161.000.000 € (fără TVA)

Semnat (ian. 2023) Semnat (ian. 2023) / SRI TOTAL – – ~ 1,208 mld €

Separat, MAI gestionează și achiziția de arme de asalt, pistoale și puști în diferite configurații, inclusiv viitoarea armă de asalt a Armatei. Contractul presupune producția armelor și în România, dar și a muniției, are o valoare de peste 800 de milioane de euro și nu a fost semnat până la termenul limită de 31 august 2026.

Prin urmare, Guvernul României caută acum o modalitate de coopta o altă țară eligibilă pe SAFE în acest contract, achiziția devenind astfel una comună și putând fi contractată și după termenul limită inițial.