Nicușor Dan a discutat cu Zelenski după incidentul de la Galați. România și Ucraina accelerează cooperarea pentru producția de drone

România și Ucraina vor accelera cooperarea în domeniul producției comune de drone, a anunțat vineri președintele Nicușor Dan după o discuție cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, purtată în urma incidentului de la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe.

„Am vorbit cu președintele Volodimir Zelenski după incidentul de noaptea trecută de la Galați, provocat de o dronă rusească. Este cel mai grav incident produs pe teritoriul României de la începutul agresiunii pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Nicușor Dan într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Președintele a anunțat că el și liderul ucrainean au convenit să accelereze cooperarea dintre cele două țări în domeniul producției comune de drone.

„Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, România va continua să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei „în exercitarea dreptului său legitim la autoapărare”.

„După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați

Aceste acțiuni trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog real pentru o pace justă și durabilă în Ucraina”, a adăugat el.

Zelenski a anunțat că Ucraina e gata să ajute România

„Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe”, a spus Zelenski vineri dimineață.

În urmă cu două săptămâni, la summitul B9 de la București, Zelenski răspundea la o întrebare adresată de HotNews chiar pe tema dronelor rusești din spațiul aerian al României.

„Vom ajuta. Din partea noastră… De exemplu, astăzi am semnat cu președintele Lituaniei, Gitana Nauseda, un acord în privința dronelor. Am făcut asta și în Orientul Mijlociu și am început cu unele țări europene (producția de drone, n.r.) care sunt pregătite”, a spus el.

„Cred că o vom face, categoric, și alături de România, lucrăm la asta. Include în primul rând expertiza noastră, să-i trimitem pe oamenii noștri într-o țară sau alta”, a spus Zelenski.

„Expertiză… Este vorba despre cum să fie făcută apărarea, adică know-how-ul pe apărare. Asta este ceea ce avem și suntem gata să ajutăm. Cred că documentul va fi gata în scurt timp. Documentul va fi pregătit și implementat. Noi vom face tot ceea ce putem, experții îl vor verifica”, a mai declarat șeful statului ucrainean.