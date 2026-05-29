VIDEO Nicușor Dan explică de ce s-a schimbat traiectoria dronei care a căzut pe blocul din Galați

Traiectoria dronei care a căzut pe blocul din Galați se modificase probabil după ce a fost lovită deasupra orașului ucrainean Reni, a declarat președintele Nicușor Dan, vineri, într-o declarație de presă în municipiul din estul țării.

„A fost un grup de 43 de drone, care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la, să zicem, 20-30 de kilometri de la nord de Dunăre, dinspre est spre vest. Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte – și una dintre ele, lovită probabil deasupra orașului Reni, traiectoria ei s-a modificat și a venit înspre Galați”, a explicat președintele Dan.

În cadrul vizitei la Galați, șeful statului a discutat cu cele două persoane rănite și a mers la blocul lovit noaptea trecută de dronă.

Nicușor Dan a spus că le-a urat „sănătate” femeii și copilului ei, care au suferit arsuri în incidentul de joi spre vineri și au fost internați.

„Sunt niște oameni care au niște răni, nu sunt deloc grave”, a precizat el.

Președintele a spus că aceștia sunt într-o stare mentală „foarte bună” și „vorbesc unul cu celălalt la telefon, și sunt optimiști”.

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați. Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce alți doi – o femeie și un copil de 14 ani – au suferit arsuri și au fost spitalizați. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.

Este „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, după cum l-a descris președintele Nicușor Dan, care a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și a anunțat închiderea Consulatului rus de la Constanța.