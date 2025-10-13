Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Noile prevederi „protejează mai bine victimele”, argumentează președintele

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, 13 octombrie, că a promulgat legea privind brățările de monitorizare electronică a persoanelor inculpate de săvârşirea anumitor infracțiuni.

Prin această lege s-a introdus inclusiv prevederea pentru declanșarea unei alerte dacă persoana supravegheată se apropie la mai puțin de 30 de kilometri de frontieră.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful statului își motivează decizia de promulgare pe faptul că România trebuie „să aibă toate reglementările necesare pentru a-și respecta noile obligații date de contextul aderării la spațiul Schengen”.

Precizările lui Nicușor Dan:

În completarea normelor existente, Ordonanța a introdus în anul 2024 alerta de apropiere frontieră, care se declanșează în situația constatării prezenței dispozitivului electronic purtat de persoana supravegheată la o distanță mai mică de 30 km de frontieră. Noile prevederi actualizate, inclusiv introducerea alertei de apropiere a frontierei, consolidează capacitatea de control și reacție a autorităților în timp real pentru a se asigura că măsurile judiciare sunt respectate.

Finalizarea procesului legislativ și toate aceste prevederi permit ca monitorizarea electronică să fie realizată unitar și coerent, cresc siguranța publică, protejează mai bine victimele și aliniază România la standardele europene în materie de justiție și securitate.”

Site-ul Administrației Prezidențiale menționează și el că președintele a semnat luni Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale.

Anul trecut, în iunie, guvernul de la acel moment adoptase o ordonanţă de urgenţă care dădea posibilitatea monitorizării cu brăţări electronice şi în cazul persoanelor aflate sub control judiciar sau arest la domiciliu, dar şi pentru persoanele eliberate condiţionat şi care au anumite restricţii.

„Ordonanţa de urgenţă aprobată de Guvern prevede extinderea utilizării sistemului informatic de monitorizare electronică şi în cazul în care instanţa a impus condamnatului pe durata eliberării condiţionate să nu se afle în anumite locuri sau anumite manifestări sportive, culturale sau adunări publice stabilite de instanţă, respectiv de a nu comunica cu victima sau membrii de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea infracţiunii sau cu alte persoane. De asemenea, este introdusă o nouă categorie de alertă de apropiere de frontieră”, spunea purtătorul de cuvânt al guvernului, pe 13 iunie 2024.