Nicușor Dan a sesizat la CCR neconstituționalitatea Legii Novak, care impune o cotă de minim 40% sportivi români în echipele din competițiile oficiale

Președintele Nicușor Dan a transmis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate în ce privește „Legea Novak”, un proiect de lege adoptat de Parlament care impune ca echipele din competițiile naționale să fie alcătuită în proporție de cel puțin 40% din cetățeni români.

Într-o postare pe Facebook, președintele afirmă că este un susținător al dezvoltării sportului românesc, însă aceasta trebuie făcută cu respectarea Constituției și a dreptului Uniunii Europene.

„Afectează dreptul la muncă”

„Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor. În plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale”, a explicat Nicușor Dan.

În plus, șeful statului contestă amenzile prevăzute în lege, care ar depăși cadrul general legal al sancțiunilor contravenționale, fără să existe o derogare expresă.

„Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, a conchis Nicușor Dan.

Legea contestată, cunoscută și ca „Legea Novak”, este o modificare a Legii educației fizice și sportului 69/2000 prin care se stabilește ca ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale să nu fie mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți pentru fiecare echipă, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor să fie făcută și de federații împuternicite prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

Se introduc sancțiuni contravenționale în cazul nerespectării noilor prevederi cu privire la ponderea numărului de jucători români, limitele amenzii fiind cuprinse între 500.000 lei și 1.000.000 lei.

Limitarea directă a jucătorilor străini, contrară dreptului UE

În textul sesizării remise Curții Constituționale, se arată că proiectul contravine în mod direct Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene care, la articolul 45, prevede, printre altele:

(1) Libera circulație a lucrătorilor este garantată în cadrul Uniunii.

(2) Libera circulație implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii statelor membre, în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de muncă.

În document se spune că în alte țări din UE există limitări indirecte, nu directe, a numărului de jucători străini astfel încât să fie încurajată formarea de tineri sportivi, indiferent de țara de oriigine. Astfel, nu este îngrădit dreptul la muncă și la liberă circulație în interiorul Uniunii Europene.

„Germania impune ca loturile de fotbal să includă cel puțin 12 fotbaliști cu licență germană, din care opt jucători trebuie să fi trecut prin sistemul de tineret al clubului. Patru dintre acești opt jucători trebuie să fi trecut prin propria academie a clubului, în timp ce ceilalți patru să fi trecut prin sistemele de tineret ale diferitelor cluburi afiliate aceleiași federații.

În Portugalia, nu există o limită directă de jucători străini în campionatul național. Cu toate acestea, cluburile sunt obligate să aibă cel puțin opt jucători antrenați local în loturile lor de meci”, se spune în textul sesizării.

În ce privește securitatea raporturilor juridice, în sesizare se spune că limitele amenzilor prevăzute în proiectul adoptat de Parlament sunt într-un cuantum mai mare decât limita maximă generală a amenzii contravenționale reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, care este de 100.000 lei, în cazul contravențiilor stabilite prin lege și ordonanță. Proiectul nu menționează însă o derogare expresă de la limitele prevăzute în OG 2/2001.