Nicușor Dan afirmă că CCR i-a dat dreptul să sesizeze Curtea cu o lege, pentru orice motive: „O revenire la practica constituțională dinainte de 2018”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-o postare pe Facebook, că o decizie recentă a Curții Constituționale îi dă dreptul să sesizeze CCR cu o lege, pe considerente care pot viza inclusiv fondul legii, chiar și în cazul în care proiectul a trecut prin reexaminarea Parlamentului.

„Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament”, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului precizează că modificarea de jurisprudență a avut loc printr-o decizie recentă a Curții.

„Este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției. Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituțională a admis obiecția și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare”, a conchis președintele.

Tot în cursul zilei de sâmbătă, Nicușor Dan a anunțat că a primit de la magistrați „sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție”.

„Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a scris el pe contul său de Facebook.

Declarația președintelui vine după ce săptămâna trecută le-a cerut magistraților să-i trimită materiale anonim sau asumat, urmând ca luni să aibă loc o discuție „fără limită de timp” la Cotroceni.

Potrivit șefului statului, „consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.”

„Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții. Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presä”, a anunțat Nicușor Dan.