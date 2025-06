Nicușor Dan a anunțat ce a discutat la întrevederea cu Ursula von der Leyen

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi seară că, în cadrul întrevederii pe care a avut-o, anterior în cursul zilei, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în marja Consiliului European desfășurat la Bruxelles, discuțiile s-au axat pe „reformele economice pe care România s-a angajat să le întreprindă în perioada următoare”.

„În marja reuniunii #EUCO (Consiliului European, n.r.), am discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre reformele economice pe care România s-a angajat să le întreprindă în perioada următoare, în ceea ce privește măsurile fiscale și bugetare și revizuirea RRF (Mecanismul de Redresare și Reziliență – Recovery and Resilience Facility, n.r.)”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„I-am mulțumit președintei von der Leyen pentru sprijinul constant și cooperarea strânsă a Comisiei Europene”, a adăugat șeful statului român, în mesaj.

In the margin of #EUCO, I discussed with the President of the European Commission Ursula von der Leyen @vonderleyen the economic reforms Romania is committed to undertaking in the next period, in terms of fiscal and budgetary measures and on reviewing the RRF. I thanked… pic.twitter.com/CGPDlBdNKJ