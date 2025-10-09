Nicușor Dan, apostrofat la ceremonia pentru comemorarea victimelor Holocaustului. „Încercarea de a bloca o lege absolut necesară a avut un efect negativ”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că avem obligaţia să nu uităm niciodată acest episod tragic din istoria noastră, într-un moment în care tensiunile din soceitate sunt tot mai mari. Șeful statului a fost mustrat în cadrul evenimentului de deputatul Silviu Vexler pentru contestarii legii ce prevede combaterea antisemitismului şi interzicerea organizaţiilor legionare inițiată de parlamentar.

„Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră în care foarte mulți oameni au murit foarte multe familii au avut o imensă suferită pentru simplul motiv ca aveau o altă apartenența etnică. Într-un moment în care vedem tensiuni tot mai mari, în care aruncăm vina pentru neîmpliniri personale către ceilalți avem obligația să păstrăm în memorie acest eveniment tragic”, a spus Dan, prezent la ceremonia de Memorialul Victimelor Holocaustului din București.

Dan a subliniat că „avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură”.

Președintele a militat pentru mai multă toleranță în societate în această perioadă în care societatea este divizată.

„Într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească tensiunile între grupuri din societatea noastră avem obligația ca în manifestarile noastre publice să încurajăm toleranța și discursul incluziv. Să păstrăm memoria acestor oameni, acest suferințe și să acționăm astfel încât astfel de lucruri să nu se mai întâmple niciodată în România”, a punctat Dan.

La ceremonia anuală de comemorare a victimelor Holocaustului, organizată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” au mai participat alături de șeful statului și reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, Corpului Diplomatic, ai comunităților evreiești și rome și elevi din Capitală, potrivit TVR Info.

Vexler: Declarațiile dumneavostră au avut un efect negativ

Prezent la eveniment a fost și deputatul Silviu Vexler, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, care a inițiat proiectul de lege de combatere a antisemitismului şi interzicerea organizaţiilor legionare, atacat fără succes de șeful statului la CCR.

„Domnule președinte Dan, ați hotărât să vă opuneți acestei legi spunând citez: «legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie, eu nu cred». Domnule președinte, la începutul recent al mandatul dumneavostră ați spus ca vreți să faceți o schimbare în societate cat mai repede. În acest caz particular (legea Vexler, n.r.) încercarea de a bloca o lege absolut necesară, susținută de toate instituțiile relevante ale statului român, confirmată de 2 ori de CCR, alături de declarațiile dumneavostră pe acest subiect au avut un efect negativ”, a spus, joi, Vexler.

„Au fost interpretate ca o încurajare extraodinară de acel segment din societate care vrea să distrugă democrația. Au perceput-o ca pe o încurajare pentru promovarea în continuare a ideologiilor legionare, antisemitismului. Sunt convins că nu această a fost intenția dumnevoastră, dar așa arată realitatea comunității evreiești. Cuvintele sunt mult mai puternice decât armele”, a subliniat deputatul.

„Nu pot să nu mă întreb dacă un supraviețuitor al Holocaustului ar sta în fața noastră, dacă ar putea cineva să se uite în ochii lui și să îi spună că au existat legionari și naziști buni, legionari și naziști răi. Nu cred”, a conchis Vexler.

Dan a declarat că va retrimite în Parlament „Legea Vexler”, după ce Curtea Constituţională va publica motivarea deciziei prin care a hotărât că actul normativ este conform legii fundamentale.

„Legat de legea iniţiată de domnul Vexler, în primul rând completează o lege care există, e în vigoare. În doilea rând, eu am atacat-o la Curtea Constituţională, cerând Curţii Constituţionale să constate că aproximativ jumătate din articolele din această completare sunt neconstituţionale, opinie pe care o am în continuare, chiar dacă CCR a spus altceva”, a declarat Dan în luna iulie.

Ziua Holocaustului în România

Ziua Holocaustului în România este marcată la 9 octombrie, fiind instituită în 2004 printr-o hotărâre de guvern, la propunerea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de laureatul premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, și a Federației Comunităților Evreiești din România, notează Agerpres.

La data de 9 octombrie 1941, a început deportarea forțată a populației evreiești din Basarabia și Bucovina, în Transnistria.

„Doar în octombrie 1941, peste 35.000 de evrei, majoritatea copii, bătrâni, femei, din Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului și alte localități din vecinătate au fost escortați în Transnistria”, potrivit Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Victimele Holocaustului sunt comemorate la nivel internațional la 27 ianuarie.