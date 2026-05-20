Nicușor Dan cheamă la Cotroceni parlamentarii UPR, PACE și parlamentarii neafiliați pentru discuții

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru joi, la Palatul Cotroceni, consultări cu parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR), grupul parlamentar PACE – Întâi România și cu aleșii neafiliați, în contextul situației economice și politice a țării, a anunțat Administrația Prezidențială.

Potrivit unui anunț transmis de Administrația Prezidențială, consultările sunt organizate „în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituția României” și vor avea loc după un program stabilit la Palatul Cotroceni.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliați.

Luni a fost prima zi de consultări oficiale organizate de șeful statului la Cotroceni, unde au venit pe rând reprezentanții minorităților naționale, PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România.

PNL și USR au anunțat președintele când vor intra în opoziție, AUR a cerut mandat pentru formarea Guvernului, iar PSD a reluat cele două condiții pentru viitorul Guvern: fără Ilie Bolojan prim-ministru și excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. POT a cerut „guvern pro-occidental”, în timp ce SOS România i-a cerut demisia președintelui Dan.

Șeful statului nu a făcut declarații după consultările de la Cotroceni care au durat 7 ore. „Fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv”, a anunțat președintele într-un comunicat de presă emis la finalul consultărilor cu partidele parlamentare.