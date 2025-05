Nicușor Dan comentează un mesaj transmis cu o zi înainte de Călin Georgescu:„Sunt de acord cu această parte”

În absența contracandidatului său George Simion, Nicușor Dan a fost invitat, în cadrul dezbaterii de miercuri seara de la România TV, să comenteze mesajul transmis marți seară de Călin Georgescu, care a criticat clasa politică și a vorbit despre sfârșitul nedreptăților din România.

„Ne-am recâștigat onoarea și demnitatea de a fi români. Nu noi am creat crizele, nu noi am îndatorat țara. Noi doar am avut încredere, iar încrederea ne-a fost înșelată în mod repetat și abuziv.În curând toate aceste nedreptăți vor lua sfârșit. Avem oameni competenți (…), bătrâni înțelepți și tineri capabili. (…) Nu vom ieși din Europa, din contră, vom intra în Europa, dar cu adevărat, stând la masa liderilor acestei lumi, nu doar în poze cu ei. (…) Adevărații bugetari de care avem nevoie sunt deja acolo, doar că sunt închiși în birouri din care nu au voie să facă bine țării”, a fost mesajul lui Călin Georgescu.

„Sunt de acord cu acest discurs, cu faptul că România are oameni capabili, are oameni în vârstă pe care trebuie să-i respecte. Are în aparatul de stat oameni care sunt competenți, trebuie să schimbăm doar modul în care sistemul administrativ funcționează în România, sunt de acord cu această parte. Și mai sunt de acord cu faptul că nu trebuie să concediem 500.000 de «paraziți», nu? Cam asta a spus domnul Georgescu”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan.

Nicușor Dan, singur la dezbaterea de la România TV. Simion transmite un mesaj video din Roma

Nicușor Dan a participat singur la dezbaterea electorală organizată miercuri seară, de la ora 20:00, de România TV, la care inițial confirmase prezența și contracandidatul său din turul al doilea, George Simion. Liderul AUR a lipsit de la cea de-a doua dezbatere din cursul zilei și a transmis un mesaj video din Roma.

„Fac acest video pentru a-mi exprima părerea de rău că nu am ajuns la întâlnirea din această seară de la România TV. Gânduri bune tuturor telespectatorilor România TV. Așa cum am spus de la început, dacă nu se întâmplă ceva major și nu am o întâlnire extraordinară în program, voi ajunge”, a declarat George Simion.