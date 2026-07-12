Consultări decisive la Cotroceni. Nicușor Dan cheamă luni partidele, la peste două luni de la căderea Guvernului

Șeful statului, care a declarat recent că „nu se întrevede o soluție” rapidă pentru ieșirea din criză, începe o nouă rundă de discuții cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, într-o încercare de a pune capăt blocajului politic.

Anunțul a fost făcut public pe site-ul Administrației Prezidențiale, care precizează că luni, de la ora 09:00, Nicușor Dan se va întâlni la Cotroceni cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Luni se împlinesc 69 de zile de la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, perioadă în care negocierile nu au reușit să contureze o majoritate stabilă.

Criza politică a început în luna mai, odată cu adoptarea moțiunii de cenzură. De atunci, Nicușor Dan a avut mai multe runde de consultări cu partidele, fără succes însă.

Prima opțiune a șefului statului a fost consilierul său prezidențial, europarlamentarul Eugen Tomac, propus ca variantă de premier tehnocrat. Acesta s-a retras din cursă din cauza lipsei de susținere politică.

Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat la mijlocul lunii iunie pe liberalul Adrian Veștea pentru a forma un nou executiv. După ce Parlamentul a respins Guvernul Veștea, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL-USR-UDMR l-au propus pentru această poziție pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.

Nicio tentativă de până acum nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară, iar de atunci, Palatul Victoria a rămas administrat de un guvern interimar condus tot de Ilie Bolojan.

Nicușor Dan: „Nu simt că se degajează o soluție”

Aflat recent la summitul NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan s-a arătat extrem de sceptic în privința negocierilor cu partidele pentru un viitor premier.

„În această perioadă, am discutat cu toată lumea. În momentul ăsta nu simt că se degajează o soluție. O să le cer luni să spună care sunt soluțiile pentru o majoritate și o să le cer să vă spună și dumneavoastră”, a spus șeful statului, miercuri, întrebat ce va face la consultările viitoare dacă partidele vin cu aceleași propuneri.

El le-a transmis un mesaj ferm liderilor politici, avertizând că nu va numi un premier de dragul de a bifa o procedură: „Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea”.

Întrebat ce strategie are dacă partidele vor rămâne pe poziții și după ziua de luni, președintele a răspuns: „Au fost situații în care mi-am exercitat rolul de mediator, iar pozițiile au fost conciliabile. Problema e ce poate face un mediator când pozițiile sunt ireconciliabile”.

Nicușor Dan a concluzionat că oamenii „au așteptarea ca politicianul ales de oameni să negocieze interesele ca oamenii să-și vadă de viața lor și să nu ajungă să-și dea în cap unii altora”.