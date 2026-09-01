ÎN SCURT TIMP Nicușor Dan, anunț de ultimă oră

Președintele Nicușor Dan urmează să susțină marți o alocuțiune, la Palatul Cotroceni, la întâlnirea cu noii magistrați definitivi absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, promoția 2023-2025.

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Tot astăzi, șeful statului i-a primit la Cotroceni pe șefii de misiuni diplomatice, pe șefii oficiilor consulare și pe directorii Institutelor culturale românești, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române. Nicușor Dan a susținut un discurs și cu acest prilej, afirmând printre altele că actuala criză politică „a depășit previziunile”.

Apoi, președintele Dan a participat la întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși (ITO 2026), la Catedrala Națională, unde a reclamat că „spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea aia, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului”.

Pentru Nicușor Dan a urmat întrevederea cu fostul cancelar german Angela Merkel, la Palatul Cotroceni.