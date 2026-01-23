Nicușor Dan, despre absența de la Davos: „Să nu mai facem lucruri de formă”

„Nu e vorba să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo, întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan despre absența sa de la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, unde liderii mondiali au dezbătut crizele geopolitice și inițiativele de pace ale lui Donald Trump.

„Cred că românii în mai 2025 au votat o schimbare. Ei au spus: «Nu ne place cum a fost până acum, vrem să facem altfel». A face altfel, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”, a declarat şeful statului, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul reuniunii Consiliului European.

Nicușor Dan a explicat că are deja contacte externe regulate: se întâlnește lunar cu liderii UE și de două ori pe an cu liderii europeni și caspici din Comunitatea Politică Europeană.

„Deci nu e vorba să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo, întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta. Întrebarea e: deschizi un dialog cu, habar n-am, prim-ministrul indian. Avem gata pregătită o strategie de a dezvolta economic un parteneriat cu India, avem 100 de firme gata să meargă la un forum economic în New Delhi? Nu prea avem”, a continuat el.

România nu are strategii „pe multe lucruri”

„Eu cred că înainte de a merge si noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publica din România, trebuie să avem nişte strategii astfel încât aceste vizite să fie constructive. Nu avem pe multe lucruri. Dacă în momentul acesta noi am avea o strategie bine consolidată pe zona caspică, am face o săptămână un turneu în ţările din zona caspică. Nu avem şi nu am avut-o de 35 de ani”, a mai spus Nicuşor Dan.

Anterior, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, explicase că președintele a decis să nu participe la forum pentru a evita deplasările externe fără o finalitate practică, subliniind că Nicușor Dan „nu umblă teleleu prin lume”.

Decizia a fost însă criticată de lideri politici precum Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor. Liderul UDMR a declarat că ar fi fost util ca Nicușor Dan să meargă la Davos măcar pentru două zile, pentru întâlniri la nivel înalt, punctând ironic că „nu trebuie să pleci ultimul de la chef”.

În absența președintelui, România este reprezentată la forumul de la Davos de o delegație guvernamentală formată din miniștrii Oana Țoiu (Afaceri Externe), Dragoș Pîslaru (Investiții și Proiecte Europene) și Bogdan Ivan (Energie), însoțiți de consilierul prezidențial Radu Burnete.





